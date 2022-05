Profvoetballers, dj's en influencers zijn kind aan huis bij dit bedrijf: ‘Wij maken de dikste auto's nóg dikker’

met video Deze tieners staan niet te wachten op een popidool, maar op een peperdure Lamborghi­ni, Bugatti of Ferrari

Carspotten is dé trend onder tieners. Ieder weekend staan jongeren bijvoorbeeld op de Coolsingel in Rotterdam met een fotocamera in de hand te wachten tot een peperdure Lamborghini, Bugatti of Ferrari langsrijdt. ‘Wat mensen hebben bij hun lievelingsartiest hebben wij bij een auto.’

8 mei