Provocerende campagne van automerk Lexus: 'Diesel, bedankt'

Makkelijk gezegd natuurlijk van een merk dat eigenlijk nooit heil zag in diesels en al jaren inzet op benzinehybrides zonder stekker. Dat is volgens Lexus het beste alternatief voor de veelrijdende dieselrijder: zonder opladen een laag verbruik en grote reikwijdte. Om dieselrijders over de streep te trekken worden in het kader van de campagne extra lange proefritten aangeboden van 48 uur.