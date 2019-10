Publieksfavoriet vernieuwd: waarom de Renault Captur populair zal blijven

RIJ-IMPRESSIEAl vijf jaar lang is de Renault Captur de best verkochte compacte crossover van Nederland. Het is dus niet vreemd dat de tweede generatie veel op zijn voorganger lijkt. De nieuwe Captur zet wel érg voorzichtige stapjes vooruit, kampt met sterkere concurrentie dan ooit, maar stevent toch af op hernieuwd succes.

Toen de Renault Captur in 2013 op de markt kwam, had hij het rijk bijna voor zich alleen. In dat jaar was het stoerdere, ruimere model op basis van de Clio een ware trendsetter: samen met de Nissan Juke was hij zo’n beetje de enige keuze in het segment van de compacte crossovers. Inmiddels kunnen kopers van zo’n auto kiezen uit ruim twintig verschillende modellen bij diverse merken. Van de Volkswagen T-Cross en de Peugeot 2008 tot de Hyundai Kona en de DS3 Crossback: allemaal vissen ze in dezelfde populaire vijver. En toch, blijft de Renault het meest gekozen.

,,Aankoopreden nummer 1 bij onze klanten is het design, dus dat hebben we bij de Captur iets moderner en stoerder gemaakt’’, claimt Renault over het voorzichtig veranderde uiterlijk. Heel veel lijkt er inderdaad niet veranderd, maar toch is de auto van voor tot achter nieuw. Hij is 11 centimeter langer, iets breder en wie beter gaat kijken ziet toch behoorlijk wat verschillen: de neus oogt stoerder en ronder, de flanken zijn hoger dan voorheen en de achterkant is visueel een stuk breder geworden. Wie geen kenner is, ziet het pas zodra de twee generaties naast elkaar staan maar het resultaat is knap. Hier staat onmiskenbaar een Captur, maar wel eentje die stoerder, eigenwijzer en moderner oogt.

+81 liter bagageruimte

Renault claimt trots dat de wielbasis (de afstand tussen de voor- en achterwielen) 2 centimeter is gegroeid, maar het effect daarvan is te verwaarlozen. De beenruimte voor achterpassagiers is weliswaar beter dan voorheen – mede met dank aan uitgeholde rugleuningen van de voorstoelen – maar de Captur is nog altijd geen ruimtewonder achterin. Dat valt tegen, want er zijn concurrenten die achterin volwassener aanvoelen. Overigens is de hoofdruimte wel netjes op orde, zelfs voor lange mensen.

Omdat Renault van de nieuwste Clio geen Estate (stationwagen) meer maakt, is de nieuwe Captur ook bedoeld voor mensen die meer bagageruimte nodig hebben. In de achterbak is de auto dan ook flink gegroeid: waar de eerste Captur 377 liter kon meezeulen, past er in de nieuwe zo’n 536 liter (de oude Clio Estate slikte 433 liter). Dat is een goede stap: vier gemiddelde weekendtassen passen prima en ook de flexibiliteit is op orde, met dank aan een standaard aanwezige dubbele bodem en een (over 16 centimeter) verschuifbare achterbank waarvan de leuning eenvoudig vlak valt.

Volledig scherm De bagageruimte groeide flink: goede zaak! © Renault

Bovendien beschikt het interieur over een ruime dashboardlade (in plaats van de geijkte dashboardkast), redelijk wat ruimte voor kleine spullen tussen de stoelen én riante portiervakken waar 1,5-literflessen in passen. Dat is bij dagelijks gebruik een groot pluspunt van de Captur. Overigens is de kwaliteitsindruk van dat interieur eveneens aanmerkelijk beter dan voorheen: er zijn veel zachte materialen gebruikt, die de Renault een luxe gevoel en een warme uitstraling geven. Desgewenst kun je kiezen uit acht pakketten die meer kleur brengen op onder meer de ventilatieroosters, de deurpanelen en de stoelbekleding.

Volledig scherm Extra kleur in het (fraai gebouwde) interieur is optioneel © Renault

Tip: kies de 1.3

Naast de enorme keuzemogelijkheden qua kleuren en aankleding vormt het beperkte motoren-aanbod voorlopig een schril contrast. Ten eerste zijn er geen dieselmotoren meer leverbaar: je kunt kiezen voor een 1.0 driecilinder benzinemotor met 101 pk (74 kiloWatt) of twee versies van de 1.3 TCE, die naar wens 131 pk (96 kW) of 154 pk (114 kW) leveren. De lichtste motor is niet heel prettig vanwege zijn luiheid bij lage toeren: je moet de motor echt aan de gang houden door relatief veel gas te geven. Doe je dat niet, dan zit er weinig leven in de driecilinder.

Daarom raden wij de ‘middelste’ motor met 131 pk aan: die presteert net wat gemakkelijker dan de 1.0, werkt mooi stil en valt desgewenst te combineren met een automaat. Die EDC-versnellingsbak is standaard bij de sterkste motor en blijkt het overwegen waard, omdat hij goed bij de motor én het karakter van deze Renault past. Een Captur is namelijk geen auto om hard mee te rijden of door bochten te scheuren: liever brengt hij je comfortabel en soepel naar je bestemming en de zacht schakelende automaat klopt bij dat plaatje. Eén minpunt: met een meerprijs van 2.000 euro is dit een relatief dure optie.

Volledig scherm 80% van de Capturs heeft een contrasterende dakkleur, 90 verschillende combinaties zijn mogelijk © Renault

Begin volgend jaar volgt er ook een variant van de 1.0 die op LPG kan rijden: dat is voor particuliere kopers een interessante optie, vanwege de voordelige brandstof en de (naar verwachting) lagere aanschafprijs. Bovendien voegt Renault in 2020 een semi-elektrische versie toe: die Captur kan je opladen met een stekker en stelt je in staat om zo’n 60 kilometer elektrisch te rijden. Vreemd genoeg komt er geen volledig elektrische variant; die zou goed kunnen concurreren met bijvoorbeeld de Hyundai Kona, maar voor elektrisch rijden kun je bij Renault louter bij de Zoe terecht.

€ 900 duurder

In Nederland scoort de Captur vooral bij particuliere kopers, met dank aan een aantrekkelijke prijs. De basisversie van de nieuwe Captur, de ‘Life’, kost minimaal € 21.590 euro en dat maakt hem 900 euro duurder dan het uitgaande model. Voor dit geld krijg je een rijstrookassistent, cruise control, automatisch inschakelende led-koplampen en een noodremsysteem.

Voor minimaal 23.490 euro levert Renault de iets luxere ‘Zen’, maar de ‘Intens’ (vanaf € 25.490) vormt het meest interessante uitrustingsniveau. Daarop krijg je onder meer een automatische airconditioning, een sleutelkaart om de auto mee te openen, sluiten en starten én parkeersensoren in de achterbumper. Zaken zoals een redelijk geavanceerde automatische cruise control, een groter aanraakscherm, navigatie met TomTom Live Services (die toont bijvoorbeeld file-informatie en actuele brandstofprijzen bij tankstations in de buurt), lederen bekleding en 18-inch lichtmetalen wielen zijn tegen meerprijs leverbaar.

Hoewel de nieuwe Captur op punten zoals de bediening van het multimediasysteem, het ruimte-aanbod op de achterbank en de souplesse van sommige motorversies heus nog wel te verbeteren valt, heeft Renault er goed aan gedaan om de Captur niet te ingrijpend te veranderen. Dankzij z’n overzichtelijke buitenmaten is dit nog altijd een prettig compacte auto, die door z’n gegroeide interieur toch praktischer en veelzijdiger is dan voorheen én over een beduidend fraaier interieur beschikt. En wat ons betreft is z’n (volgens het publiek) grootste pluspunt, z’n uiterlijk, er alleen maar op vooruit gegaan. Zodoende lijkt het vrijwel zeker dat de nieuwe generatie het Captur-succes gaat voortzetten. Vanaf begin december staat de auto in de Nederlandse showrooms.

Volledig scherm De digitale cockpit werkt duidelijk en snel © Renault