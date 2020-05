Racen op Duitse snelwegen straks voorbij? Zelfs kerken en autofabrikanten willen limiet van 130 km/u

Verkoop (semi-) elektri­sche auto’s in Europa verdubbeld in eerste kwartaal

16:39 In het eerste kwartaal van dit jaar zijn in Europa 167.132 nieuwe plug-in hybrides (semi-elektrische auto's met een stekker) en volledig elektrische auto's verkocht. Dat is een verdubbeling (+100,7 procent) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van de vereniging van Europese autofabrikanten ACEA. Tegelijkertijd kelderde de verkoop van auto’s met benzine- en dieselmotoren. Uiteraard kreeg de autobranche in de eerste maanden van dit jaar rake klappen door de coronacrisis. De meeste fabrieken moesten de afgelopen weken sluiten.