Radar in de auto moet kinderen op hete dagen redden van verstikkingsdood

De radar die de ingenieurs van Hyundai Mobis hebben ontwikkeld kan minuscule bewegingen van het menselijk lichaam waarnemen, zoals de bloedsomloop of adembewegingen. De detectie reikt zelfs door kleding. Ook een in dekens gewikkelde baby kan nog worden waargenomen, melden de ingenieurs. Eerder al had het bedrijf een preventiesysteem ontwikkeld op basis van ultrasone bewegingssensoren. Maar in tegenstelling tot het veel preciezer werkende radarsysteem reageert dat systeem pas als er flink bewogen wordt op de achterbank en het komt dus niet in actie als een kind slaapt of bewusteloos is.

Het radarsysteem waarschuwt de automobilist met een pieptoon in de auto en alarmeert ook via de smartphone. Dus zelfs als de automobilist inmiddels niet meer in de buurt van de auto is, kan hij nog steeds worden gewaarschuwd. Hyundai Mobis heeft twee jaar aan de ontwikkeling van de technologie besteed. In die tijd is onder meer slimme software geprogrammeerd en werd een speciale antenne voor de radar ontworpen. Het Zuid-Koreaanse Hyundai Mobis is een van de grootste toeleveranciers in de auto-industrie. Het staat op plek zeven in de top tien wereldwijd en levert aan veel grote automerken. Hyundai Mobis zegt dan ook afspraken te hebben met enkele bekende automerken die het radarsysteem de komende jaren in hun auto's gaan leveren.

Maxi-Cosi

Er zijn de afgelopen jaren vaker initiatieven geweest om het probleem van vergeten kinderen aan te pakken. Maxi-Cosi, een bekend fabrikant van autostoeltjes, bracht dit jaar een zitkussen op de markt dat ouders waarschuwt als ze de auto hebben verlaten terwijl het kinderzitje nog bezet is. Dit zogeheten e-Safety-kussen past in de meeste autostoelen en maakt gebruik van elektronische druksensoren.