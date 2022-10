Rampprovincie: hier vond vorig jaar een kwart van alle verkeersongevallen plaats

In 2021 werden in Nederland ruim 114.000 verkeersongevallen gemeld. Dat is een toename van 10,3 procent ten opzichte van 2020. In Noord-Brabant nam het aantal ongelukken in het verkeer zelfs toe met bijna 20 procent.

In maar liefst driekwart van de Nederlandse gemeenten was er een toename van het aantal verkeersongelukken. Dit blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van politie en Rijkswaterstaat. In Noord-Brabant werden vorig jaar bijna 17.000 verkeersongevallen gemeld, in 2020 ging het nog om ruim 14.000 ongelukken op de weg. Een forse stijging dus.

Zuid-Holland koploper

Maar nergens ging het zo vaak mis in het verkeer als in Zuid-Holland. In totaal ging het in deze provincie om bijna 30.000 ongevallen, goed voor vrijwel een kwart van alle ongelukken in ons land. Het aantal ongevallen steeg hier vergeleken met 2020 met 12,2 procent.

Lokaal zijn de verschillen nog groter dan per provincie. Van alle gemeenten met meer dan 50 geregistreerde verkeersongevallen vond de grootste stijging plaats in Geertruidenberg. In deze Brabantse gemeente waren in 2021 bijna 60 procent meer ongelukken dan het jaar ervoor. De gemeenten met de sterkste stijging:

1. Geertruidenberg, Noord-Brabant: 58,8 procent meer verkeersongevallen

2. Wageningen, Gelderland: 53,8 procent meer verkeersongevallen

3. Dongen, Noord-Brabant: 51,7 procent meer verkeersongevallen

4. Bunnik, Utrecht: 49,5 procent meer verkeersongevallen

5. Oisterwijk, Noord-Brabant: 49 procent meer verkeersongevallen

Bron: Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Duurdere verzekeringen

Auto-expert Menno Dijcks van Independer legt uit wat de stijging betekent voor de kosten van de autoverzekeringen. ,,De groei van het aantal ongelukken komt waarschijnlijk door het toegenomen verkeer na de zware corona-lockdowns. Een toename van het aantal verkeersongevallen kan ertoe leiden dat verzekeringspremies hoger worden, om de gestegen kosten te kunnen blijven dekken. Hierbij spelen natuurlijk ook de ernst van de ongelukken en schades een rol.”

Meer ernstigste ongevallen

In Zuid-Holland vinden in totaal de meeste verkeersongelukken plaats, maar ze zijn ook vaker ernstiger van aard dan elders in het land. Bij een kwart van de gevallen is hier namelijk sprake van letselschade of zelfs een dodelijke afloop. Andere provincies met relatief veel ernstige ongelukken zijn Groningen en Drenthe. Bij respectievelijk 21,7 procent en 18,7 procent van de ongevallen raken hier één of meerdere verkeersdeelnemers licht, ernstig of zelfs dodelijk gewond. In Flevoland gebeuren het minst vaak ernstige verkeersongelukken: bij slechts 7,5 procent van de incidenten is sprake van (dodelijk) letsel.

Grootste daling van ongevallen in Beuningen

In maar liefst driekwart van de gemeenten nam het aantal verkeersongelukken toe in 2021. Maar niet overal steeg het aantal ongevallen. De sterkste daling vond plaats in Beuningen. In deze Gelderse gemeente waren vorig jaar 27,3 procent minder verkeersongevallen dan een jaar eerder. Ook het Overijsselse Olst-Wijhe (-27,3 procent) en het Utrechtse Wijk bij Duurstede (-26,3 procent) waren positieve uitschieters.

‘Woonplaats speelt een rol bij de hoogte van je autoverzekering’

Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij Independer: ,,Het is interessant om in de gaten te houden wat deze cijfers betekenen voor de premies van autoverzekeringen, want waar je woont speelt hierin een grote rol. Verzekeraars nemen deze regionale verschillen, zoals het risico op verkeersongevallen, mee in de premieberekening. Daarom is het slim om je autoverzekering opnieuw te vergelijken als je verhuist. Wie weet is de premie in je nieuwe woonplaats gemiddeld lager, vanwege een lager risico op schade.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.