Rauw, luid en karaktervol: waarom de Audi RS3 een ‘uitgestorven’ benzinemotor krijgt

Ten eerste maken de prestaties van de nieuwste sportieve Audi meteen duidelijk waar de RS3 staat in de pikorde. Dit is met overtuiging de snelste en dikste versie van de huidige A3 die je kunt bestellen: met een vermogen van 400 paardenkrachten (ofwel 294 kilowatt) is hij op papier even krachtig als het huidige model, maar volgens Audi sprint de nieuwe RS nóg sneller van nul naar 100 kilometer per uur. Waar de uitgaande generatie 4,1 seconden nodig had voor die sprint, duikt de vandaag onthulde versie net onder de vier tellen met een acceleratietijd van 3,8 seconden. Er is op dit moment geen ‘hete hatchback’ (zoals dit soort gepeperde versies van normale vijfdeurs gezinsauto’s in de volksmond bekend staan) die dit kan evenaren.

De topsnelheid is al even bizar: standaard redt de RS3 250 kilometer per uur, maar tegen bijbetaling rekt Audi de elektronisch geregelde begrenzer op naar 270. Wie het RS Dynamic-pakket en de peperdure keramische remmen aanvinkt op het bestelformulier, mag van Audi zelfs doorstomen tot 290 kilometer per uur. Met dat bijna onvoorstelbare getal zet Audi de meeste concurrenten – die het veelal bij 250 kilometer per uur voor gezien houden – meteen al op een aardige achterstand. Bestuurders van andere sportieve modellen zoals de Volkswagen Golf R, de Renault Megane RS en de BMW M135i kijken al snel tegen de achterbumper van deze Audi aan.

Dankzij een elektronisch aangestuurde torque splitter heeft de RS3 bovendien een extra sportief weggedrag, zo belooft Audi. Deze voorziening zit tussen de achterwielen en kan de aandrijfkrachten tussen de wielen razendsnel verdelen en aanpassen, waardoor de auto meer tractie houdt in snel genomen bochten. De RS3 heeft standaard vierwielaandrijving en komt beschikbaar als vierdeurs ‘Limousine’ en als vijfdeurs ‘Sportback’.

Onderscheiden

De prestaties vormen met andere woorden een goede reden waarom Audi kiest voor een vijfcilindermotor, waarbij het motorblok dus bestaat uit vijf verbrandingskamers op een rij. De 2.5 TFSI is simpelweg enorm krachtig en staat bekend als een motor die langdurig goed blijft presteren.

Maar onmisbaar is de extra cilinder ook weer niet: Audi’s aartsrivaal Mercedes-Benz laat zien dat je met vier cilinders ook meer dan indrukwekkend vooruit kunt komen. Zo levert de tweelitermotor in de sterkste AMG-versie van de A-klasse (de A45 S) met 421 pk (310 kW) nog meer vermogen dan de RS3, al is de Mercedes op papier niet sneller dan de Audi.

De voornaamste verklaring waarom het merk uit Ingolstadt de vijfcilinder nog in leven houdt, is omdat de RS3 zich daarmee beter kan onderscheiden van de rest. Steeds meer automerken kiezen immers voor een motor met vier cilinders – al dan niet ondersteund door elektromotoren. Zelfs BMW, dat alleen voor bepaalde modellen nog grotere motorblokken blijft bouwen, gaat langzaam maar zeker overstag. Kleinere motoren zijn uiteraard lichter en goedkoper – buiten dat ze over het algemeen ook net iets zuiniger zijn dan een motorblok met vijf cilinders. De 2.5 TFSI is geen zuinigheidswonder - al geeft Audi nog geen verbruikscijfers op - maar het feit dat de RS3 als één van de weinige modellen nog wél zo’n motor in zijn neus heeft, maakt hem zeker bijzonder.

Emoties

Audi speelt met deze motor sowieso in op de emoties van autorijden. Vijfcilindermotoren maken van zichzelf al een karaktervol, ietwat roffelend geluid maar Audi trekt in de nieuwe RS3 een hele trukendoos open om die klanken extra kracht bij te zetten. Zo claimt het merk een primeur te hebben met volledig variabele kleppen in de uitlaat, waarmee de bestuurder zelf kan kiezen hoe indringend het geluid is. Hoe verder de kleppen zich openen, hoe harder het geluid. Bovendien levert Audi een optioneel RS-sportuitlaatsysteem ‘dat de vijfcilinder-soundtrack nog sterker aanzet’.

Tot slot grijpt Audi met dit type krachtbron terug op een belangrijk deel van de merkgeschiedenis. Een aantal van de meest iconische Audi’s (zoals de Sport Quattro en de RS2) werden namelijk ook geleverd met een vijfcilinder, en die historische familiebanden houdt het merk maar wat graag in leven.

Andere autofabrikanten zoals Volvo, Volkswagen en Ford hadden vroeger ook motoren met vijf cilinders in hun aanbod, maar bij die merken zijn ze inmiddels al stuk voor stuk verdwenen. De kans dat ze terugkeren is bovendien nihil, vanwege de steeds strengere uitstooteisen en de opkomst van (semi-)elektrisch rijden. Met de nieuwe RS3 introduceert met Audi met andere woorden een auto van een uitstervend soort, en dat zou zo maar eens zijn grootste charme kunnen zijn.

