Recordverkoop: dit zijn de meestverkochte tweedehands elektrische auto's

De tweedehands elektrische auto is populair. In de eerste helft van dit jaar verkochten autobedrijven ruim 7.300 volledig elektrische occasions, ondanks de coronacrisis. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte vorig jaar.

In de eerste helft van 2018 verkochten autobedrijven 1.358 volledig elektrische occasions, vorig jaar waren dat er al 3.749 en in de eerste helft van 2020 is dat doorgegroeid naar 7.303 auto’s. Dat zijn er dus 95% meer dan vorig jaar, bijna een verdubbeling, zo blijkt uit cijfers van VWE Automotive.

De volledig elektrische auto die het meest als occasion wordt gekocht door particulieren is dit jaar de compacte Renault Zoe. De grote Tesla Model S was vorig jaar nog het meest verkocht. Particulieren kopen vooral kleinere EV’s. Dat komt vooral doordat het aanbod van kleine, meer betaalbare EV’s sterk is gestegen.

Subsidie 2000 euro

Sinds 1 juli biedt de overheid particulieren een aankoopsubsidie van 2.000 euro op een gebruikte elektrische auto met een actieradius van minimaal 120 kilometer en een catalogusprijs van maximaal 45.000 euro. Ongeveer een derde van de elektrische auto’s die nu in ons land rondrijden, voldoet aan deze eisen. In totaal gaat het om 42.855 auto’s. Een groot deel hiervan is echter nog geen 1,5 jaar oud, en zal voorlopig niet op de occasionmarkt worden aangeboden.

Ook plug-in hybrides zijn in trek. In de eerste helft van 2020 verkochten autobedrijven 10.391 van dergelijke occasions. Dat is 50 procent meer dan vorig jaar.

Top 10 modellen aan particulieren verkochte elektrische occasions

Volledig scherm Top 10 van meestverkochte tweedehands elektrische auto's © VWE Automotive