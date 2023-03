Reistijd, geld en CO2-uitstoot naast elkaar gelegd: NS komt met vergelijker voor auto, fiets en trein

Ook worden parkeerkosten en verwachte files in beeld gebracht.

,,We willen een reiziger meer inzicht geven in CO2-uitstoot en transparant zijn over de prijs. Afhankelijk van jouw reis is de ene keer de auto goedkoper en de andere keer de trein. Voor een retour Utrecht centrum naar Eindhoven centrum zie je bijvoorbeeld dat de trein 4,50 euro goedkoper en sneller is en veel minder CO2-uitstoot veroorzaakt dan de auto”, zegt Ivo Steffens, directeur commercie bij NS. ,,Maar kijk je naar een retour van Utrecht centrum naar Lisse, dan zie je dat de CO2-uitstoot voor de trein het laagste is, maar dat de auto 4 euro goedkoper en iets sneller is.”

De Reisvergelijker, te vinden op de site van de NS, maakt gebruik van informatie van onder meer NS, Nibud en Milieu Centraal dat de CO2-emissiecijfers heeft aangeleverd. ,,Wat veel mensen nog niet weten is dat de CO2-winst heel groot is, als je de trein pakt in plaats van de auto”, benadrukt Mariken Stolk, expert Duurzame Mobiliteit bij Milieu Centraal. ,,De Reisvergelijker maakt deze klimaatwinst inzichtelijk. Het is een mooie tool om de bewustwording over de klimaatimpact van een reis bij reizigers te vergroten.”

Kosten voor de auto

Het Nibud heeft de kosten voor het autogebruik beschikbaar gesteld. Vaste lasten als verzekeringen worden niet meegerekend. Gemiddelde onderhoudskosten en afschrijving wel. Qua benzineprijs houdt de NS momenteel vast aan het gemiddelde van januari: 1,82 euro per liter. Voor een fietsrit wordt 0,08 euro per kilometer gerekend, als vaste afschrijving.

Gabriella Bettonville, strategisch adviseur bij het Nibud: ,,Niemand wil te veel betalen bij een aankoop en vaak zoeken mensen uren naar wat het goedkoopste product is. Het is goed dat er nu ook voor reizen een tool is waarmee mensen een beter beeld kunnen krijgen van de prijs van de rit, zodat ze deze kosten mee kunnen laten wegen bij de keuze welk vervoersmiddel voor hen het meest geschikt is.”

Hoeveel stoot een voertuig uit per kilometer, volgens Milieucentraal?

Fietsen of lopen kost helemaal geen CO2, tenzij iemand een elektrische fiets heeft. Die verbruikt 3 gram CO2 per kilometer. Een elektrische trein verbruikt 2 gram CO2 per kilometer, een elektrische auto 54 gram, een dieselauto 131 gram en een benzineauto 149. Een bus, tram of metro is weliswaar zuiniger dan een auto, maar stoot volgens Milieucentraal wel 96 gram CO2 per kilometer uit.