Rekeningrijden: dit gaat het je ongeveer kosten

De kans dat we in 2030 per gereden kilometer gaan betalen is groot. Een eerste berekening toont wat deze kilometerheffing grofweg gaat kosten.

In 2030 vervalt de huidige motorrijtuigenbelasting. Daarvoor in de plaats komt een zogeheten kilometerheffing, waarbij je betaalt naargelang het aantal kilometers dat je dat jaar hebt gereden. Geen vast bedrag dus meer, maar variabele kosten. Volgens VVD-minister Harbers is dat systeem eerlijker. ,,In het dagelijks leven betaal je ook voor wat je gebruikt", zo zei hij eerder tegen deze site. ,,Denk aan je boodschappen en je kleding. Automobilisten betalen straks niet meer voor het bezit van hun auto, maar voor het gebruik ervan.”

4 cent per kilometer

Wat dat precies voor de automobilist betekent was nog niet helemaal duidelijk, maar een eerste berekening van NRC geeft wel een indicatie van wat dit betekent voor de portemonnee van automobilisten. Kijkend naar de huidige situatie, zou het zo’n 4 cent per kilometer gaan kosten. NRC komt tot dat bedrag door de wegenbelasting-inkomsten van 2021 te delen door het aantal gereden kilometers. De kilometerheffing wordt namelijk ‘budgetneutraal’ ingevoerd en dat betekent dat er hetzelfde mee binnenkomt als nu met de motorrijtuigenbelasting. Vorig jaar was dat zo’n 4 miljard euro en Nederlanders reden in 2021 gezamenlijk 103,4 miljard kilometer. Dan kom je dus op (naar boven afgerond) 4 cent per kilometer uit.

Gemiddeld 424 euro per jaar

Op jaarbasis kom je dan gemiddeld uit op zo'n 424 euro. Vorig jaar reed een gemiddelde Nederlandse personenauto namelijk 10.600 kilometer. Maar wanneer je 30.000 kilometer per jaar rijdt ben je dus 1200 euro per jaar kwijt. Met de huidige wegenbelastingtarieven ben je nu zo’n bedrag (vast) kwijt als je een benzineauto rijdt in de gewichtscategorie van 1751 tot 1850 kilo. ‘Veelrijders’ worden dus al betrekkelijk snel stevig geraakt in de portemonnee met het rekeningrijden.

‘Iedereen gaat hetzelfde betalen’

Het maakt overigens niet uit in wat voor auto je rijdt, iedereen gaat hetzelfde betalen. Dat is voorlopig althans het plan. Nu ben je dus bijvoorbeeld nog gunstiger uit qua wegenbelasting als je een benzineauto rijdt dan als je een diesel- of lpg-voertuig bezit. EV-rijders betalen zelfs helemaal geen wegenbelasting. Dat onderscheid komt te vervallen, omdat er een gat in de begroting van 5 miljard euro dreigt te ontstaan naarmate er meer mensen elektrisch gaan rijden en er niets verandert, met name door teruglopende inkomsten uit de brandstofaccijnzen. ,,Dat kunnen we ons niet veroorloven", aldus Harbers.

‘Uitstootcomponent bij rekeningrijden’

Ingewijden zijn ervan overtuigd dat er op een gegeven moment een uitstootcomponent komt. In dat geval zijn eigenaren van oudere auto’s met brandstofmotoren straks aanmerkelijk duurder uit dan die van een emissievrije auto.

