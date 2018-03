Remlicht voorop auto kan voetgangers duidelijkheid geven

Verboden

Volgens de ANWB is het een voordeel dat voetgangers aan de voorzijde van een auto kunnen zien dat deze daadwerkelijk afremt. ,,Maar omdat ze niet zeker kunnen zijn dat de auto voor hen afremt, blijft het gevaarlijk om hierop te vertrouwen", aldus Marcus van Tol van de wielrijdersbond. ,,Bovendien is het voeren van remlichten aan de voorzijde hier vooralsnog verboden, tenzij ze geel of wit van kleur zijn", zo voegt hij eraan toe.

536 pk

De door Giorgio Giugiaro getekende elektrische Sibylla is verder vooral een weinig aansprekende sedan met vleugeldeuren achter en een wegschuivende panoramische voorruit. De auto is voorzien van leer van de firma Poltona Frau en telt ook wat slimme functies. Zo worden je hartslag en bloeddruk in de gaten gehouden. Snel is de auto ook, met zijn 536 pk sterke motor. De actieradius bedraagt 450 kilometer en de auto sprint van 0-100 km/u in 4,5 seconden. De kans is groot dat we nooit meer iets horen van de Sibylla, maar het idee van de interactieve voorzijde lijkt in de basis zo slecht nog niet.