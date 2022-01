Remmen die haperen en bussen die uitvallen op de snelweg: provincie in actie tegen Chinese bussen

Een meerderheid van de politieke partijen in Gelderland (CU, CDA, VVD, PvdA, SGP,SP en 50Plus) wil dat de provincie als opdrachtgever van het openbaar vervoer zich met de bussen gaat bemoeien.

Volgens Statenlid Hans van Ark (CDA) moet de provincie zich beraden of in de toekomst er nog wel bussen van Chinese makelij in Gelderland moeten blijven rondrijden.