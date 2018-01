Rempedaal verdwijnt uit de auto

Het rempedaal dat sinds mensenheugenis in elk auto te vinden is, wordt overbodig. Dankzij slimme elektronica kan het gaspedaal de functie van het rempedaal volledig overnemen. In de nieuwe Nissan Leaf gebeurt dat al in 90 procent van de situaties.

Deze elektrische auto is uitgerust met - wat Nissan noemt – het e-Pedal. Zodra dit – na een druk op de knop – is ingeschakeld, remt de auto op de motor af en wordt tegelijkertijd automatisch het remsysteem in werking gebracht. Als de bestuurder het gaspedaal vervolgens niet meer aanraakt, komt de auto vanzelf tot stilstand. En dat gebeurt desnoods ook tijdens het stijgen of dalen op een helling.

Het systeem is vooral bedacht om zo veel mogelijk energie uit de remkracht te winnen. In een elektrische auto is het immers belangrijk dat er op alle mogelijke manieren stroom voor de batterijen wordt opgewekt. Maar een bijkomend voordeel van het e-Pedal is dat autorijden nu met slechts één pedaal mogelijk wordt. Want elektrische auto’s hebben standaard een automatische versnellingsbak en dus ook al geen koppelingspedaal.

,,Binnen een paar jaar kunnen we het rempedaal definitief uit auto’s weglaten,’’ voorspelt ingenieur Simon Mitchell, de ontwikkelingschef van de nieuwe Nissan Leaf. ,,Maar de remmende werking van het systeem is nu nog te beperkt voor een noodstop. Opzettelijk, want we willen de consument eerst aan deze technologie laten wennen. Als je bijvoorbeeld een kruising of andere auto nadert, wil je natuurlijk liefst zelf de remafstand bepalen. Toch zal dat binnenkort niet meer nodig zijn, omdat de radar en camera steeds vaker die functie van de bestuurder zullen overnemen. Zij zorgen er straks voor dat de auto tijdig en krachtig genoeg remt, om botsingen te voorkomen.’’