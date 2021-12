‘Renault mag niet op afstand elektrische auto’s lamleggen van wanbetalers’

Het duurste aan een elektrische auto is de accu. Daarom heeft Renault in het verleden bij een flink aantal auto's de accu los verhuurd, waardoor de aanschaf van de auto minder duur is. In de kleine lettertjes van het contract staat echter dat de Franse autofabrikant bij in gebreke blijvende klanten eenvoudigweg de accu op afstand mag en kan uitschakelen. Wanbetalers kunnen dan hun auto niet meer opladen.

Wanneer je een accu huurt, is bijvoorbeeld de Renault Zoe in Duitsland 8000 euro goedkoper. Het huren van een batterij is afhankelijk van de gereden kilometers. Het minimum aantal is in Duitsland 7500 kilometer per jaar. Daarvoor geldt een maandelijkse batterijhuur van 72,13 euro. Klanten die onbeperkt rijplezier willen, moeten 120,87 euro per maand betalen, zo schrijft het Duitse e-fahrer.de.

Rechtbank van Düsseldorf

De rechtbank van Düsseldorf heeft vorige maand op aangeven van het Duitse consumentencentrum Saksen beslist dat Renault daarmee onwettig handelt, ook al hebben de klanten er zelf voor getekend. Het loskoppelen van de batterij op afstand zou voor de klanten een ‘onredelijk nadeel’ vormen. De rechtbank classificeerde deze procedure als ‘eigen rechter spelen’ door Renault en verbood de autofabrikant om op deze wijze ‘andermans eigendom binnen te dringen’.

Daarmee is de spanning echter nog niet helemaal uit de lucht, want vanwege het fundamentele belang van deze juridische kwestie voor tal van andere gevallen - zoals het plaatsen van een startonderbreker in een huurauto die op afstand kan worden ingeschakeld bij wanbetaling - heeft de rechtbank van Düsseldorf een hoger beroep bij het Federale Gerechtshof goedgekeurd. Ook Nederlandse consumenten die accu's huurden van Renault hebben in het verleden dit contract getekend. Renault is onlangs gestopt met de verhuur van accu's.

