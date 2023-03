Richting aangeven op een rotonde: zó hoort het

Vraag: ‘Zijn er regels voor het richting aangeven op een rotonde? Er zijn mensen die ook als ze nog niet afslaan, de richtingaanwijzer al aanzetten. Maar is het eigenlijk niet zo dat je alleen bij het verlaten van de rotonde richting moet aangeven? Is dit verplicht of mag je dit zelf bepalen? Het maakt natuurlijk wel duidelijk dat je nog niet afslaat.’