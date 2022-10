‘Richtingaanwijzers worden steeds kleiner, mag dat wel?’

VRAAG & ANTWOORD ‘Bestaat er een minimale snelheid voor ruitenwis­sers?’

‘De maximale snelheid van de ruitenwissers van mijn Skoda Scala is ongeveer 56 tot 60 keer per minuut’, aldus lezer Willem van Moll in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Ik heb vaak tijdens een hoosbui op de snelweg ervaren dat dit veel te weinig is. De wissers voeren het water onvoldoende af en dat geeft een vervelend, erg onveilig gevoel.’

