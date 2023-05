Rij je in België 1 kilometer te hard, dan kost je dat 63 euro (en ja, die ene kilometer wórdt gemeten)

En ze werken ook echt. Dat laatste sprak lange tijd niet vanzelf. Vorig jaar nog functioneerde tweederde van de aangelegde trajectcontroles in België niet door afstemmingsproblemen: de meetapparatuur is in Vlaamse en Waalse handen. De database waarin de gegevens worden opgeslagen is van de federale overheid. En die sloten aanvankelijk niet op elkaar aan. ,,Ik schaam me hierover”, zei de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken in 2021 nog. Maar door betere software en extra personeel is er nu capaciteit om jaarlijks 4,8 miljoen snelheidsboetes te verwerken, rapporteert minister Verlinden. Dat zijn er zo’n 13.150 per dag, of bijna 550 boetes per uur, zo wist De Standaard uit te rekenen.