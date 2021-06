‘Rijden auto’s zuiniger in een tunnel?’

Productie ‘Russische Rolls-Roy­ce’ gestart

1 juni In Rusland is deze week de productie begonnen van de Aurus Senat, een auto die inmiddels ook bekend staat als ‘de Russische Rolls-Royce’. President Vladimir Poetin is aanjager va het project en de ‘Aurus Senat luxe sedan’ gaat in de eenvoudigste versie al vele miljoenen roebels kosten, omgerekend ruim 200.000 euro.