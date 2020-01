Rijden in dichte mist: met deze tips ga je voorbereid op pad

Mist wordt ook wel een ‘wolk op de grond’ genoemd. Het gaat hierbij om minuscule waterdruppels die door de lucht zweven en het zicht beperken. Door de afkoeling van koude lucht en het mengen van koude en warme lucht kan er mist ontstaan. Meteorologen spreken pas van mist als je minder dan een kilometer ver kunt kijken. In Nederland hebben we gemiddeld tussen de 40 en 90 mistdagen per jaar.



De afgelopen 30 jaar is het aantal dagen met mist en nevel in grote delen van Europa gehalveerd, aldus het KNMI. Waarschijnlijk komt dat doordat de lucht sinds de jaren tachtig schoner is geworden. Hoe viezer de lucht is, hoe makkelijker kleine waterdruppels zich in de lucht vormen. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens oud en nieuw. Wanneer het zicht minder is dan 200 meter, is er sprake van dichte mist. Bij minder dan 50 meter zicht wordt gesproken van zeer dichte mist.