Rijden met de nieuwe Porsche 911 Turbo S vraagt om veel beheersing

Eigenlijk zou de auto geïntroduceerd worden in de Verenigde Staten, op het beroemde circuit van Laguna Seca. We zagen ons in gedachten al door de ‘corkscrew’ bocht schieten en lachend langs de kust van Monterey cruisen. Nu staat de auto in Nederland voor de deur van onze autoredactie en proberen we uit alle macht niet de corona-racer uit te hangen.

Dat is moeilijker dan je denkt met deze lege wegen en een auto die is gemaakt voor sportief rijden. Porsche geeft voor de 911 een officiële acceleratie op van 0-100 km/u in 2,7 seconden. Dat is bizar. En dat met ‘slechts’ 650 pk en 800 Nm koppel, daar waar auto’s als de McLaren 720S of de Ferrari Pista 720 paarden tot hun beschikking hebben. Maar het is nog gekker. Want andere media hebben officiële metingen gedaan en toen bleef de stopwatch h stilstaan bij 2,5 seconden.

GT2 overbodig

De reden snappen we. Porsche wil geen mensen aan de deur die gaan klagen dat hun auto de opgegeven acceleratie of topsnelheid niet haalt vanwege een beetje wind tegen of een halfzachte band. En dus geven ze alle auto’s net een beetje meer: 0,2 seconden meer in dit geval dus. De topsnelheid is officieel 330 km/u. Ongetwijfeld is ook dat een conservatieve opgave. Het zal ons niet verbazen wanneer je op de teller (die ook altijd ‘positief’ afwijkt) snelheden van meer dan 350 km/u kan zien verschijnen.

Het geheim van de acceleratie is uiteraard de permanente vierwielaandrijving. Dat zorgt er door de extra grip in bochten tevens voor dat de nieuwe Porsche Turbo S ook nagenoeg onverslaanbare is op het circuit. Dat ontdek je pas als je de auto in aanval-stand Sport+ hebt gezet. Het onderstel verhardt, de schakelverhoudingen veranderen, de besturing wordt directer en het onderstel verhardt. Daarbij moet worden aangetekend dat ook de vorige Turbo en Turbo S van de vorige 911-serie al ongenaakbaar waren op het circuit. Zelfs in die mate, dat Porsche besloot om daarvan geen GT2-uitvoering te leveren. Ze hadden geen idee hoe het nog beter kon binnen de grenzen van het beschaafde.

Ducktail

Ook ditmaal zal er geen GT2 komen om dezelfde redenen. De scherpte, de agressie, de monstergolven koppel, het compleet als achterwielaandrijver geconcipieerde onderstel en de onvermoeibare remmen blijken allemaal compromisloos te pakken in een auto die bovendien niet compleet onder de spoilers en koelgaten hoeft te zitten om effectief genoeg te zijn. Natuurlijk is er een spoiler. Eentje die uit twee delen bestaat zelfs. Want het onderste deel doet sterk denken aan de kenmerkende ‘ducktail’ spoiler uit de jaren zeventig die een beetje leek op een eendenstaart. Daarbovenop bevindt zich een uitschuifbaar deel dat in de standen Sport en Sport+ steeds een stukje verder omhoogschuift.

Maar er is meer dat meebeweegt met de omstandigheden. Zo zien we een dynamische voorspoiler, die zorgt voor meer druk op de voorzijde bij hogere snelheden en een zogeheten ‘airbrake’. Deze zorgt voor een kortere remweg door de spoiler helemaal omhoog te zetten en zodoende als een soort remparachute functioneert. Ook kunnen de koelsleuven in de voorspoiler worden gesloten wanneer weinig wordt gevraagd van de motor. Dit om een beter brandstofverbruik te realiseren. Het heeft allemaal tot resultaat dat je 1 op 10 kunt rijden. In theorie althans. In een land met lege snelwegen en weinig politiecontroles daalt dat al snel naar 1 op 6.

Het interieur is bekend en je voelt je direct lekker achter het stuur. Ook langere personen kunnen hier goed uit de voeten. Bagageruimte is er genoeg. Niet alleen onder de voorklep, maar ook in een bak achter de achterstoelen. Jammer alleen dat Porsche niet heeft gekozen voor een separaat te openen achterruit. Hierdoor zou deze ruimte veel gemakkelijker te beladen zijn. Wie meerdere dagen eropuit trekt kan altijd nog de achterstoeltjes omklappen, waardoor een plat oppervlak ontstaat zodat er ook grotere koffers mee kunnen.

AMG

Het enige dat tegenvalt, is het geluid. Dat lijkt bij iedere nieuwe generatie Turbo een beetje minder te worden. Dat klopt ook, want niet alleen turbo’s elimineren motorgeluiden: fijnstof-filters doen dat ook. Helaas heeft ook de nieuwe Turbo ze aan boord. Toch kan dat niet alleen als excuus worden aangevoerd, want bij Mercedes- AMG weten ze al heel lang hoe ze turbomotoren toch geweldig kunnen laten klinken.

Het uitlaatgeluid van de 911 Turbo klinkt weliswaar hard, maar niet melodieus. Een gemiste kans, want dat is nou juist een van de weinige zaken die aspirant-kopers weg zouden kunnen houden van het elektrische geweld. Ook zouden we het fijn vinden als de motor iets meer richting GT3-achtige toerentallen zou kunnen komen. Niet dat de motor het nodig heeft voor de krachtsontwikkeling, maar de toerenbegrenzer komt er voor je gevoel soms net te vroeg in als je lekker aan het knallen bent - ook al is 7.000 toeren allerminst weinig voor een turbomotor.

Vanaf €279.000

De tweede klacht geldt ten aanzien van de inhoud van de benzinetank. Die zit vol bij slechts 67 liter en dat is veel te weinig – zeker omdat dit model wordt gepresenteerd als de comfortabele daily driver die uitblinkt op de lange afstanden en nergens in tekortschiet. Helaas, want niemand vindt het leuk om na 350 tot 400 kilometer te moeten tanken.

Het is desondanks nagenoeg niet te bevatten hoe ze bij Porsche zoveel techniek onder de huid hebben kunnen stoppen van dit stijlicoon. We noemen even een paar hoogtepunten: variabele turbo’s, vierwielaandrijving, vierwielbesturing, sperdifferentieel, een achttraps automaat met dubbele koppeling, variabele aerodynamica en 650 pk uit een boxermotor met twee variabele turbo’s. Dat alles leidt tot een sprint van 0-100 km/u in officieel 3,7 seconden en een topsnelheid van 330 km/u. Snelheden die passen bij hypercars die vol zitten met koelsleuven, spoilers en kneiterharde onderstellen. Bij Porsche stoppen ze het gewoon in een ultracomfortabele GT.