Rijden met de volledig elektrische AMG EQS 53: lekkers uit de muur

AutotestMercedes-AMG heeft zijn eerste elektrische productieauto klaar. De auto is sterker dan de EQS waarvan ‘ie is afgeleid en rijdt zeer goed. Toch is het voor de voormalige zelfstandige tuner ook even zoeken waar zijn meerwaarde zit in een toekomstig elektrisch tijdperk.

Het is dat de twee oprichters van AMG nog leven, want anders hadden ze zich wellicht omgedraaid in hun graf. Hans Aufrecht (A) en Eberhard Melcher (M) begonnen in 1967 een tuningbedrijf waarbij motoren van Mercedessen werden voorzien van dikkere carburateurs, grotere in- en uitlaten en andere prestatieverhogende middelen. Het waren mannen met rouwrandnagels, besmeurde overalls en benzine in het bloed - echte petrolheads kortom. Nadat ze in 2005 hun aandelen hadden verkocht aan Mercedes hadden de heren er niets meer te vertellen en dat is misschien maar goed ook, want anders hadden ze misschien wel een stokje gestoken voor het feit dat AMG zich nu bezighoudt met het tunen van motoren die ook in staafmixers zitten.

Geen spoiler of twaalf

En inderdaad, ook voor het AMG zonder Aufrecht en Melcher is het even zoeken waar de meerwaarde zit in een toekomstig elektrisch tijdperk. Want afgezien van het geluid wordt een AMG vooral gekarakteriseerd door een breedgeschouderde carrosserie, flinke luchthappers, minimaal twee uitlaten en gemiddeld een spoiler of twaalf. Bij de EQS AMG kunnen we niet één kenmerk van bovenstaand lijstje afvinken. Nou vooruit: een diffuser-achtige achterzijde is zo’n beetje het enige wat hier in het oog springt, maar voor het overige is het model compleet gespeend van visueel drama. Want met zijn afgeronde hoeken, cab forward design en zetpilachtige vorm heeft de auto weliswaar een prachtige Cw-waarde die de AMG nog redelijk ver brengt ondanks het enorme vermogen, maar daar doe je het als AMG-koper niet voor. Wetende dat een elektrische auto nauwelijks geluid voortbrengt, zou dat toch juist moeten betekenen dat je de overige typische AMG-kenmerken extra zwaar moet aanzetten teneinde nog iets van de AMG-achtige uitstraling te genereren?

Volledig scherm AMG-Mercedes EQS © AMG

Bij AMG zelf vinden ze van niet en ze kunnen ook niet heel erg veel anders, want spoilers, luchthappers, spatbordverbreders en andere opzetstukken zorgen voor een dramatische aerodynamica en dat gaat zwaar ten koste van de actieradius. En die is al niet best in vergelijking van het standaardmodel. Waar de standaard EQS van Mercedes-Benz maximaal 731 kilometer ver komt op een lading, zorgt de extra kracht van de AMG ervoor dat je al na 584 kilometer aan de laadpaal hangt. Wellicht ook daarom bleven de aanpassingen in Affalterbach steken bij sierstrepen aan de zijkant, een grille met een bozere uitstraling en grotere wielen met AMG-design.

Lucid Air

De geringere actieradius zou op zich helemaal niet erg zijn. Immers: prestaties zijn voor de gemiddelde AMG-rijder minder van belang dan het verbruik, maar helaas voor AMG wringt daar de schoen juist een beetje. Want met zijn 761 pk verslaat de EQS 53 4Matic weliswaar de meeste auto’s met verbrandingsmotor, maar Tesla’s nieuwe Model S heeft straks meer dan 1000 pk en dat geldt ook voor de Lucid Air. Wat ook een beetje jammer is voor jou als AMG-rijder, is dat de EQS AMG er bij maximaal 250 km/h de brui aan geeft, waarna je machteloos moet toezien hoe de Tesla en de Lucid met respectievelijk 262 en 270 km/h nog even vrolijk doorstromen. Ook qua laadsnelheid komen sommige concurrenten beter voor de dag. De EQS AMG laadt met 200 kW, terwijl Kia, Hyundai, Audi, Porsche en Tesla richting de 250 kW gaan.

Volledig scherm AMG-Mercedes EQS © AMG

Tot zover de kritiek, want de AMG EQS is een fantastische auto. We rijden onder natte omstandigheden, maar onze AMG geeft geen krimp. Zolang het rechtdoor gaat, kunnen we trappen wat we willen, maar alle kracht aan boord wordt uitsluitend omgezet in voorwaartse drang. En wat voor drang! Zeker wanneer we alle systemen op standje oorlog zetten, voelt het alsof je wordt afgeschoten. Dat dit proces vergezeld gaat van een prettig klinkend zoemgeluid draagt in positieve mate bij aan de sensatie.

Monumentale grip

De monumentale grip wordt veroorzaakt door de volledig variabele vierwielaandrijving. Het systeem verdeelt het aandrijfkoppel continu tussen de voor- en achteras, afhankelijk van de rijsituatie en wordt 10.000 keer per minuut gecontroleerd en zo nodig bijgesteld. Vandaar dus dat je nooit voelt dat de wielen doorslippen. De grip komt ook door de speciaal door Michelin ontwikkelde Michelin Pilot Sport EV banden, die een behaaglijk comfort bieden, maar zich ook uitstekend houden op sportief aangesneden meanderende woestijnwegen.

761 pk

De EQS 53 AMG is leverbaar in twee uitvoeringen: standaard is de auto 658 pk sterk met een trekkracht van 950 Newtonmeter, maar met het als optie leverbare AMG Dynamic Plus-pakket stijgt het vermogen in de Race Start Modus dankzij een boostfunctie tot 761 pk. De trekkracht bedraagt op dat moment 1020 Newtonmeter. Niet vreemd dus dat je flink in je stoel gedrukt wordt wanneer de sprint wordt ingezet. En toch is het geen brute ervaring: de versnelling is snel en doelmatig, compleet lineair en zonder drama.

Volledig scherm AMG-Mercedes EQS © AMG

De wegligging is goed en de besturing is voldoende direct. Luchtvering en achterwielbesturing helpen uiteraard als het gaat om het combineren van rijdynamiek en comfort. De EQS 53 is echter niet geschikt voor het circuit en daarom krijgt hij niet de modelnaam 63, waar hij qua prestaties eigenlijk recht op zou moeten hebben. Geen wonder: de auto weegt maar liefst 2655 kilo, alhoewel AMG deze vorm van morbide obesitas goed heeft weten te verbergen. Sterker nog: door de aanpassingen van AMG aan de setup voelt de EQS 53 lichter en wendbaarder aan, alsof de auto een paar honderd kilo is afgevallen. Ga je toch te hard een bocht in, dan blijft de schade beperkt tot licht onderstuur. Knap ook dat het AMG gelukt is om het typische AMG-pedaalgevoel over te brengen op dit model.

Cruisen op snelheid

Toch blijft het model het beste presteren in de comfortstand, want de auto lijkt gemaakt voor cruisen op snelheid. Qua sportieve sfeermaker moet de EQS AMG het vooral hebben van het ‘motorgeluid’. Dat is anders dan bij het standaardmodel van Mercedes-Benz en wordt geproduceerd door speciale luidsprekers die ‘shakers’ worden genoemd. Het geluid is moeilijk te omschrijven, maar het is een soort oplopende zoemtoon die wordt geproduceerd door een soundgenerator en het is er in twee smaken: Authentic en Performance en is alleen hoorbaar wanneer de Sport-stand of Sport + stand wordt ingeschakeld. Ook buiten de auto is het geluid hoorbaar.

Volledig scherm AMG-Mercedes EQS © AMG

De stroom voor de tweemotorige setup van de auto wordt geleverd door dezelfde 400 Volt-accu als in de reguliere EQS, maar de elektromotoren zijn voorzien van nieuwe wikkelingen, sterkere stromen en nieuwe software, waardoor hogere motortoerentallen mogelijk zijn. Net als bij de Porsche Taycan zijn herhaaldelijke acceleraties dankzij het goed belastbare thermoconcept. De basis daarvan wordt gevormd door een zogeheten waterlans in de as van rotor, die deze koelt. Ook zijn er speciale ribben aangebracht op de stator en is er een extra koeler van de transmissie-olie aangebracht. Onder koude omstandigheden kan deze de bakolie ook verwarmen om de efficiency te vergroten.

300 kilometer in 19 minuten

De accu heeft een bruikbare energie-inhoud van 107,8 kWh. Een AMG-specifieke kabelboom was noodzakelijk voor het hoge vermogen. De remkracht kan in drie trappen worden geregeld via de schakelpaddles aan het stuur. Ook is het mogelijk om ‘one pedal drive’ in te schakelen. In dat geval kan tot 300 kW gerecupereerd worden tijdens het remmen. En al is de laadsnelheid met 200 kW niet de absolute top, toch is het mogelijk om bij een snellaadstation in iets meer dan 19 minuten stroom bij te tanken voor nog eens 300 kilometer. De efficiency wordt geoptimaliseerd door in de navigatie Electric Intelligence aan te zetten. In dat geval wordt de accu tijdens het rijden naar behoefte voorverwarmd of gekoeld om bij het laadpunt de optimale laadtemperatuur te bereiken.

Volledig scherm AMG-Mercedes EQS © AMG

Wie 761 pk te weinig vind, kan misschien beter nog even zijn geld in de zak houden. Want het feit dat Mercedes deze EQS het getal 53 meegeeft, betekent dat er ruimte is voor een nog sterkere versie. Die zou dan EQS 63 of 65 kunnen heten, nog meer sportiviteit kunnen bieden en ook over de 1000 pk kunnen gaan. Tot die tijd kunnen AMG-liefhebbers meer dan prima uit de voeten met deze uiterst capabele en heerlijk rijdende AMG EQS. De Nederlandse prijzen zijn nog niet bekendgemaakt. In Duitsland begint de prijslijst bij 152.546 euro.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.