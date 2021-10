Rijkswaterstaat kan zijn spullen bijna opbergen, monsterklussen A15, N3 en N214 zo goed als klaar

Ex-melkveehou­der Aart (55) uit Rijswijk rijdt in een gevlekte eend met een loeiende koe als claxon

2 oktober Echt verliefd zijn op je auto. Kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen. Zij houden van hun auto. In deze aflevering: ex-melkveehouder Aart Kant (55) uit Rijswijk kocht in 2009 een zwart-wit gevlekte ‘koeieneend’ voor op de boerderij. ,,Op een gegeven moment moet je er toch afscheid van nemen.’’