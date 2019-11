‘Robotauto’s gaan mensen helpen, niet vervangen’

INTERVIEWTot voor kort stond hij bekend als één van de beste ‘robotwetenschappers’ van Amerika, maar sinds 2015 werkt Dr. Gill Pratt voor de Japanse automaker Toyota aan – onder meer – zelfrijdende auto’s. ,,Nee, kunstmatige intelligentie kan niet voorkomen dat mensen sterven in het verkeer. Maar wanneer we robots en andere slimme machines op de goede manier inzetten, maken ze onze levens veel veiliger en eenvoudiger. Daar geloof ik heilig in.”

,,Mijn hoogste doel is om te zorgen dat er in de toekomst niemand meer overlijdt in het verkeer. Maar tegelijkertijd zeg ik daar meteen bij dat we dat punt waarschijnlijk nooit bereiken. Voor ‘zero fatalities’ is het verkeer een te ingewikkelde omgeving met te veel verschillende invloeden die we lastig kunnen voorspellen, maar met dank aan vooruitstrevende technologie kunnen we het wel een stuk veiliger maken. En dat is nog altijd hard nodig: in Amerika sterft zo’n 30 procent van de jongeren onder de 20 jaar in het verkeer, terwijl ook ouderen een groot risico lopen.”

U geeft leiding aan het Toyota Research Institute (TRI), waar Toyota maar liefst 2,8 miljard dollar in pompt. Waarom is uw werk die enorme investeringen waard?

,,Ten eerste zijn wij letterlijk bezig met de ontwikkeling van onze toekomst. Niet alleen van de technologie, maar ook van ons bedrijf. Toyota wil de leidende partij worden op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en robotsystemen en dat is onze directie veel geld waard. Daar zitten immers onze toekomstige verdienmodellen. Bovendien voelen we, als één van de grootste technologiebedrijven ter wereld, een verantwoordelijkheid om ons in te zetten voor een mooiere toekomst.”

Volledig scherm Gill Pratt presenteert de plannen van TRI in Tokio © Toyota

Dat klinkt wat dromerig voor een wetenschapper. Wat bedoelt u precies?

,,Laat ik een voorbeeld geven uit eigen ervaring. Toen mijn vader 83 werd, moest ik hem samen met mijn zus vertellen dat zijn rijbewijs zou worden ingenomen. Door medische complicaties mocht hij niet meer autorijden. Zijn wereld stortte in; hij genoot van autorijden en dit betekende het einde van zijn individuele vrijheid. Ik droom er van dat wij auto’s en andere voertuigen kunnen ontwikkelen die senioren mobiel kunnen houden: bijvoorbeeld omdat ze in staat zijn om handelingen over te nemen of functies te vervangen die de bestuurder niet meer kan.

,,Zelfrijdende technologie kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat blinde mensen of personen met een andere beperking mobieler worden. Wie zelf niet kan rijden, krijgt in de toekomst veel meer opties om op pad te gaan. Op die manier wordt Toyota meer dan ooit een mobiliteitsdienstverlener en verhogen we de kwaliteit van leven van mensen zoals mijn vader. Dat drijft ons elke dag.”

Volledig scherm De president-directeur van de Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, presenteert de autonome Toyota e-Palette. Dit zelfrijdende busje wordt voor het eerst ingezet tijdens de Olympische Spelen van Tokio in 2020 © REUTERS

Technologie moet ons dus vooral ondersteunen?

,,Exact. Wij geloven dat robots en zelfrijdende auto’s niet zullen bestaan om ons te vervangen, maar om ons te helpen. Zo ontwikkelen wij twee verschillende hulpsystemen voor in onze auto’s: de eerste is Toyota Guardian, dat altijd meekijkt op de achtergrond terwijl een menselijke chauffeur rijdt. Mocht het nodig zijn, zal Guardian helpen om ongelukken te voorkomen en ingrijpen als de bestuurder onwel wordt of in slaap valt. Het tweede systeem is de ‘Chauffeur Mode’, waarbij de auto grotendeels zelf rijdt en de bestuurder geen input hoeft te geven. Zo’n uitgebreid systeem mogen we vanwege de wet nog niet in productieauto’s plaatsen, maar een versimpelde variant verschijnt volgend jaar al wel in de vernieuwde Lexus LS.

,,Heel belangrijk: we ontwikkelen beide systemen naast elkaar en ze zullen dan ook allebei in onze toekomstige auto’s zitten. Als het ene systeem onverhoopt een fout maakt of iets over het hoofd ziet, functioneert het andere als een soort back-up. Vergelijk het met de dubbele systemen die je nu in vliegtuigen ziet. Hiermee wordt de kans op ongelukken nog veel kleiner. Wij zijn zó overtuigd van het systeem, dat we Toyota Guardian beschikbaar gaan stellen aan andere fabrikanten. Door technologie te delen maken we straks alle auto’s op de weg veiliger, en niet alleen de modellen van Lexus en Toyota.”

Volledig scherm Pratt en zijn team testen onder meer met deze Lexus LS voorzien van peperdure camera's en lidar-sensoren © Toyota

TRI werkt vanuit Silicon Valley, maar heeft ook een Advanced Development-afdeling in Tokio. Waar zien we zelfrijdende auto’s het eerst op de weg?

,,In Californië rijden we al een aantal jaren met testvoertuigen die deels zelfstandig kunnen rijden. We gebruiken daarvoor onder meer de Toyota Prius en Lexus LS 500h die zijn voorzien van lasergestuurde radarsensoren (LiDar), slimme camera’s die objecten kunnen herkennen en zelflerende software die steeds intelligenter wordt.

,,Daarmee zijn we inmiddels zo ver dat we een auto nagenoeg zelfstandig op pad kunnen sturen, het zogenoemde ‘Level 5’ autonoom rijden. De technologie is daar vrijwel klaar voor, we kunnen een auto zelfs zonder problemen laten reageren op plotselinge gebeurtenissen zoals een hooibaal die voor hem op de weg wordt gegooid, maar vooralsnog doen we dit soort testen op een afgesloten testbaan. Alhoewel, volgend jaar voeren we taxiritten uit met zelfrijdende modellen tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Maar verder biedt de buitenwereld nog te grote uitdagingen.”

Volledig scherm Van rolstoelrobots tot zelfsturende hulpkarretjes: de Toyota's van de toekomst © Toyota

Zoals?

,,Simpel gesteld: er zijn nog te veel factoren die niet zijn ingesteld op zelfrijdende auto’s. Een grote uitdaging is de bewustwording van het publiek: hoe reageert een voorbijganger op een auto zonder bestuurder? Hoe moet de auto daar zelf weer op reageren? Hoe communiceert het voertuig met de buitenwereld en vice versa. Daar zijn verschillende oplossingen voor in ontwikkeling, zoals Car2X-communicatie (waarbij de auto kan ‘praten’ met andere objecten, zoals verkeerlichten, voorzien van sensoren, red.), maar die moeten we duidelijk nog verder ontwikkelen en uiteindelijk uitrollen. Uiteindelijk moeten we naar een standaard die de hele industrie gebruikt.”

Volledig scherm Naast auto's werkt Toyota ook aan hulprobots, zoals deze Human Support Robot © Toyota

Tot slot: waarom ontwikkelt Toyota ook robots?

,,Dan begin ik toch weer over mijn vader. Een jaar nadat zijn rijbewijs werd ingenomen, hij was toen 84, moest hij naar een verzorgingstehuis. Ook daar kan technologie het leven een stuk aangenamer en eenvoudiger maken: denk aan zelfrijdende trolleys die medicijnen of maaltijden soepel en veilig vervoeren, zorgrobots die het verplegend personeel ondersteunen of de bewoners assisteren en lichte, elektrische scooters waarmee senioren zich kunnen verplaatsen. Met al dat soort dingen is Toyota tegenwoordig bezig, omdat de toekomst daarom vraagt.”