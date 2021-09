Rotterdam is verkeerd geparkeerde deelscooters spuugzat: ‘Ze worden echt overal neergezet’

Plekken waar veel van de populaire scootertjes staan, zijn Kralingen - vooral rond de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) - en Rotterdam Centraal. Een drama, vooral voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. ,,We hadden dit punt vorige week nog op de agenda staan’’, zegt bestuurslid Diederik Ipenburg van de Vereniging voor Gehandicaptenorganisaties Rotterdam, ,,want het is schering en inslag. Die scooters worden echt overal neergezet.’’