Roversbendes strippen complete auto’s: ‘Ze gaan met boodschappenlijstjes op pad’

Airbags, navigatiesystemen, koplampen, versnellingspoken, sturen vol technische hoogstandjes en katalysatoren in het uitlaatsysteem: Oost-Europese bendes roven auto’s compleet leeg. In de afgelopen weken lieten ze een spoor van vernieling achter door heel Nederland. Vooral de regio Eindhoven had er de laatste maanden veel mee te maken.



Lukraak bij auto’s inbreken is er nauwelijks bij. De veelal Oost-Europese bendes zijn volgens André Bouwman van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit professioneel van opzet. Eerst komt een groep verkenners de doelwit-auto’s in kaart brengen. Met hun briefje vol adressen gaan vervolgens de mannen aan de slag die zijn gespecialiseerd in inbreken. De derde crew brengt de geroofde onderdelen later naar het thuisland, bijvoorbeeld Litouwen. „Ze gaan soms letterlijk met boodschappenlijstjes op pad”, aldus Bouwman.