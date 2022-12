Roy (33) koos voor de snelste Tesla ooit: ‘Bizar, ik heb een achtbaan gekocht!’

Wie zijn brede glimlach ziet, hoeft de vraag eigenlijk al niet meer te stellen. Waarom zou je, zoals Roy van Wensen gedaan heeft, in vredesnaam een elektrische auto kopen die in 2,1 tellen van nul naar 100 kilometer per uur kan optrekken? Even ietwat zuur gesteld: je hebt in Nederland toch helemaal niets aan een auto met maar liefst drie bijzonder krachtige elektromotoren die samen maar liefst 1020 paardenkrachten produceren? Zeker niet terwijl je, zoals nu, met zeventig kilometer per uur tussen de vrachtwagens en bestelbusjes over de N260 bij Tilburg rolt.

Volledig scherm Internetondernemer Roy van Wensen koos voor de Tesla Model S Plaid. © Roland Tameling

Je moet, zo geeft Roy meteen lachend toe, inderdaad ‘wel een beetje gestoord zijn’ om een slordige 30.000 euro extra uit te geven voor de nieuwe topversie van de Tesla Model S, die nóg iets sneller is dan de toch al niet slome ‘normale’ varianten. De Plaid, de naam is overigens een verwijzing van Elon Musk en zijn team naar een term uit de Star Wars-parodie ‘Spaceballs’ uit de jaren ’80, heeft geen twee maar drie elektromotoren en behoort in één klap tot de rapste auto’s ter wereld. Wie de juiste opties bestelt, kan zelfs een extra hoge topsnelheid van 322 kilometer per uur halen. ,,Dat doe ik hier maar niet”, lacht de kersverse Tesla-eigenaar terwijl hij de zoveelste overweldigende tussensprint over zijn passagiers uitstort. ,,Toch maar even remmen voor de trajectcontrole. Maar fucking hell… Ik heb gewoon een achtbaan gekocht!”

Volledig scherm De Tesla Model S Plaid © Roland Tameling

Tesla Plaid: ‘toch maar de dikste gekozen’

Van Wensen – volle baard, vlot leren jack, blote voeten in zijn Birkenstocks – is vandaag één van de eerste Nederlanders die zijn Plaid in ontvangst mag nemen in de voormalige Tesla-assemblagehal in Tilburg. Voor de 33-jarige internetondernemer uit het Westland, hij is één van de drijvende krachten achter websites zoals Zorgwijzer.nl, is deze rode Model S een droom die uitkomt. ,,Tien jaar geleden wilde ik al een Tesla, omdat ik het gewoon een mooi merk vind. Vooruitstrevend, anders, moderner dan de rest. Maar dit is best een flinke uitgave, om het even voorzichtig te zeggen, en voorheen was het financieel gezien onverstandig. Nu kon het wel en ja, toen besloot ik om meteen maar de dikste te kiezen.”

Iets verderop in de hal, net voorbij de alcoholvrije champagne en een etagère vol Tesla-cupcakes, wordt het doek getrokken van een antracietkleurige Model X. Ook dit is een Plaid, al sprint de grotere SUV-versie van de Model S in een halve seconde trager van nul naar honderd vanwege zijn hogere gewicht. Sjoerd van der Linde (45) uit Nistelrode heeft speciaal voor de gelegenheid zijn moeder meegenomen en glundert bij het zien van zijn nieuwe aanwinst – ook al lijkt de auto als twee druppels water op zijn huidige Model X. ,,Die rij ik al sinds 2018 en dat bevalt fantastisch. Wij hebben vier kinderen van 14, 11, 9 en 4 en zij zitten allemaal perfect achterin: ik hoef niet eens uit de auto om ze in en uit te laten stappen. De vleugeldeuren bedien ik via het scherm en de kids lopen zo naar achteren, tussen de vier losse stoelen door. Dat heb je in een Mercedes niet!”

Volledig scherm Sjoerd van der Linde koos de ruimere Model X vanwege zijn vier kinderen. 'Maar heb je inderdaad geen 1020 pk voor nodig' © Roland Tameling

Van der Linde ziet een Plaid als ‘pure verwennerij’ voor zichzelf. ,,Meer is het niet, ik vind dit een mooie auto en als je dan de kans hebt om de snelste te kiezen, dan doe ik dat. Die 1020 pk heb je inderdaad nooit nodig en ergens is het compleet overdreven, maar ik vind het wel leuk. Al is het maar om zo nu en dan als eerste weg te zijn bij het verkeerslicht, terwijl de auto naast je nog niet eens in zijn eerste versnelling staat.”

Long Range: ‘3,2 seconden is ook snel genoeg’

Nog twee ‘parkeerplaatsen’ naar rechts gaat het er iets rustiger aan toe. Bert Lutje Berenbroek uit Zeist heeft zojuist zijn nieuwe, spierwitte Model S onthuld, samen met zijn veertienjarige zoon Quinten. Maar dit is geen Plaid. ,,Dat klopt”, zegt de 54-jarige ondernemer in energiedata. ,,Ik heb gekozen voor de Long Range. Deze heeft ‘slechts’ twee elektromotoren en zo’n 680 pk, maar trekt daarmee volgens Tesla nog steeds in 3,2 tellen op vanuit stilstand naar de honderd kilometer per uur. Dat is voor mij al snel genoeg, ik hecht meer waarde aan de ruimere actieradius die deze versie biedt. Ik reis veel en moet regelmatig lange ritten maken, dan is het erg prettig dat je 600 kilometer per laadbeurt kunt afleggen.”

Volledig scherm Bert Lutje Berenbroek (54) en zijn zoon Quinten (14) houden het enigszins bescheiden: zij kozen voor de Model S Long Range © Roland Tameling

De Plaid is leuk, vindt Lutje Berenbroek, maar ook een vorm van verspilling. ,,Iedereen moet lekker doen wat hij wil, maar ik vind die Plaid-stand een gimmick. Je gebruikt het misschien twee, drie keer en dan zet je hem uit.” Zoon Quinten vindt het ook geen gemis en noemt het geen enkel probleem dat zijn vader niet voor de snelste broer van de Model S-familie is gegaan. ,,Het is wel een dikke auto, maar ik had toch geen Tesla gekozen. Ik wil liever een Audi e-Tron GT ofzo, maar voorlopig zit ik toch vooral achterin.” Vader Bert houdt het bij zijn relatief nuchtere Model S, voor zover zoiets bestaat. ,,Ik heb heel bewust voor de Long Range gekozen, omdat die veel meer waar biedt voor zijn geld.” Zijn witte bolide heeft weliswaar een prijskaartje van 92.190 euro, maar de rode Plaid van Roy van Wensen gaat daar met vlag en wimpel overheen met een cataloguswaarde van maar liefst 137.190 euro.

Nekpijn en wennen aan de ‘yoke’

Zoals bij elke nieuwe auto, blijken de eerste kilometers in de Model S Plaid wel wat wennen. Om te beginnen heef Van Wensen niet langer een rond stuur in zijn handen, maar een soort rechthoekig vliegtuigstuur dat Tesla de ‘yoke’ noemt. Het geeft vrijer zicht op het informatiescherm voor je neus, maar soepel overpakken of een beetje lui op je stuur leunen is er niet meer bij. ,,Dit is wel even wennen, maar ik vind het wel gaaf. Iedereen droomt er toch van om een ruimteschip te besturen?” De vreemde plaatsing van de richtingaanwijzers en de claxon wekt meer irritatie tijdens de eerste meters. Bij de nieuwste Tesla’s bedien je die niet met stengels of door op je stuur te toeteren, maar met druktoetsen. ,,Dat zal wel wat langer duren voordat dit een gewoonte is, je grijpt toch automatisch naar de hendels om je knipperlichten aan te zetten.”

Volledig scherm De Tesla Model S en X hebben geen normaal stuurwiel meer. In plaats daarvan krijg je een yoke in de handen, inclusief knopjes voor de knipperlichten en de claxon © Roland Tameling

Het geklaag over die details spettert ogenblikkelijk uiteen zodra Van Wensen vol stroom geeft in zijn Plaid. Alle inzittenden happen naar adem, evenwichtsorganen raken van slag en achterhoofden worden weerloos tegen hoofdsteunen gedrukt: de versnelling van deze Model S is even buitenaards als zijn gekke stuurwiel! Noem het verspilling of niet; wie wil weten waarom iemand een elektrische auto kiest met duizendtwintig duizelingwekkende paardenkrachten, moet vooral ook even de video bij dit verhaal kijken. Soms zeggen oprecht verraste reacties meer dan duizend woorden. Hoe vaak het stroompedaal ook naar de vloer gaat en de nekspieren volop worden aangesproken: de ogen van Roy blijven stralen, en die glimlach gaat voorlopig niet meer van zijn gezicht. ,,Ja. Dit is compleet idioot. Maar af en toe is idioot toch best wel leuk!”

Volledig scherm De bloedsnelle Tesla Model S Plaid van Roy van Wensen © Roland Tameling

