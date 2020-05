Run op campers in coronatijd: ‘Goed alternatief voor vliegvakanties’

Even vreesden handelaren in campers dat seizoen 2020 helemaal zou mislukken. Maar de laatste weken neemt de vraag weer toe.

Er is de laatste week een extra toeloop van klanten bij handelaren in nieuwe en gebruikte kampeerauto's. Volgens eigenaar Ron Hazenberg van het gelijknamige camperbedrijf in Scheemda viel de verkoop acht weken geleden nagenoeg helemaal stil. ,,In april boeken we normaal een omzet van anderhalf miljoen euro. Die liep terug met 1 miljoen.” Maar de laatste weken is duidelijk sprake van een inhaalslag, meldt hij tegen het Dagblad van het Noorden.

Beurzen geschrapt

Veel verkoop van campers vindt bij Hazenberg plaats via beurzen. Vanwege corona is een aantal beurzen geschrapt. Volgens de eigenaren weten de klanten nu in toenemende mate rechtstreeks de weg naar de showroom te vinden. ,,Vooral afgelopen weekeinde was het bij ons heel druk.”

Een campervakantie is volgens Hazenberg een goed alternatief voor vliegreizen en vakanties die nu zijn gecanceld. ,,Een camperaar heeft letterlijk het stuur zelf in handen. Als hij vanuit Spanje of Italië vanwege omstandigheden naar huis moet of wil, houdt niemand hem tegen.’’

‘Eigen land is ook mooi’

Ook bij De Roo Campers in Stadskanaal trekt de omzet weer aan. ,,Wij verhuren achttien campers. De meeste daarvan werden in mei en juni geannuleerd. Sinds de aankondiging van premier Rutte dat de campings per 1 juli open mogen inclusief het sanitair, is er weer volop vraag naar onze campers. Toegegeven: een camperreis naar Scandinavië is nog steeds niet mogelijk. Maar ons eigen land is ook mooi”, zegt Lydie de Boer van De Roo. Nu het voorseizoen in het water is gevallen, heeft De Boer stilletjes de hoop dat het vakantieseizoen in het najaar extra lang uitvalt.