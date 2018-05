Run op elektrische scooters: verkoop verdrievoudigd

Het aandeel elektrische scooters in de nieuwverkoop is dit jaar verder gestegen naar bijna 10 procent. Vorig jaar lag dit aandeel nog op 2,23 procent. Er werden dit jaar al 1.225 nieuwe elektrische scooters verkocht: bijna een verdriedubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2017. In totaal rijden er nu ruim 27.000 elektrische scooters rond in Nederland en dat leidt vooral in stedelijke gebieden tot minder luchtverontreiniging en minder geluidsoverlast.