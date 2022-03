Run op oldtimers door lenteweer, liefst met open dak: ‘Het is een goede belegging’

Joop Stolze uit De Lier is een fenomeen in de wereld van de oldtimers. In een voormalige fabriek voor de kassenbouw staan verspreid over twee verdiepingen maar liefst vijfhonderd klassiekers strak tegen elkaar aan geparkeerd. Het is de grootste verzameling klassiekers in Nederland. Voor nostalgici is het smullen geblazen. Netjes gegroepeerd op merk staan auto’s uit lang vervlogen tijden opgesteld. Liefhebbers van Porsche, Jaguar, Maserati en Mercedes treffen tussen gangbare modellen vrijwel vergeten types aan.