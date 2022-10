Rusland haalt dit oude automerk uit de mottenballen wegens oorlog met Oekraïne

Rusland blaast het in 2002 ter ziele gegane automerk Moskvitsj nieuw leven in, omdat westerse autofabrikanten als Renault en Nissan het land hebben verlaten vanwege de oorlog in Oekraïne.

De eerste berichten over de wederopstanding van het oude Russische merk sijpelden al in mei door naar Europa, toen Renault besloot zich terug te trekken uit Rusland vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Vorige maand besloot ook Nissan om Rusland te verlaten.

Automotive News Europe citeert de burgemeester van Moskou, Sergei Sobyanin, die zegt dat de eerste nieuwe Moskvitsj-auto’s al in december van de lopende band zullen rollen. Toen Renault zijn meerderheidsbelang in de Renaultfabriek in Rusland verkocht, beloofde Sobyanin dat duizenden banen zouden worden behouden bij de heroprichting van Moskvitsj.

‘Ook elektrische modellen’

De fabriek stopte echter met de activiteiten nadat Renault besloot Rusland te verlaten en heeft sindsdien geen auto’s meer gemaakt. Het plan is om in de voormalige Renaultfabriek tot het einde van het jaar 600 voertuigen te maken, waarvan 200 puur elektrisch. Voor 2023 is Moskvitsj van plan de productie op te voeren tot 50.000 eenheden.

Om dit mogelijk te maken, wordt 5 miljard roebel (ongeveer 80 miljoen euro) in de fabriek geïnvesteerd. Het merk gaat volgens niet bevestigde geruchten samenwerken met het Chinese JAC Motors. Aangenomen wordt dat de Chinese autofabrikant niet alleen het ontwerp levert, maar ook de gereedschappen die de fabriek nodig heeft om de auto’s te bouwen.

Nissan en Renault kunnen snel terugkeren

Automerk Moskvitsj, ook wel geschreven als Moskvitch of Moskvich, werd in 1930 opgericht. Hoe lang de wedergeboorte duurt is ongewis, aangezien Renault een overeenkomst heeft gesloten met de Russische regering waarin wordt gesteld dat het merk zijn belang binnen de komende zes jaar terug kan kopen - bijvoorbeeld als de oorlog voorbij is. Nissan heeft een vergelijkbare deal, wat betekent dat het in theorie op elk moment tot 2029 zou kunnen terugkeren in Rusland.

