's Werelds grootste autoshow: een stortvloed aan elektrische modellen en de terugkeer van een icoon

Nieuws

Ondanks deze tegenslagen valt er voor de bezoeker in Frankfurt deze keer nog meer dan genoeg nieuws te zien. Frankfurt blijft een van de belangrijkste en drukst bezochte autoshows van Europa. Volkswagen bijvoorbeeld, gunt de ‘Internationale Automobil Ausstellung’ (IAA) de primeur van de ID.3. Daarmee voegt VW naar eigen zeggen het derde hoofdstuk toe aan de rijke geschiedenis van het merk. Na de Kever en de Golf is dit de eerste elektrische Volkswagen, die net als zijn beroemde voorgangers bestemd is voor het grote publiek.



Met zijn lengte van 4,26 meter is de ID.3 ongeveer even groot als een Golf, maar zijn ruime interieur doet denken aan de veel grotere Passat. Een caravan kan er niet achter, maar wie dat wil kan wel een trekhaak laten monteren; deze heeft een maximum draagvermogen van 75 kilo en is dus vooral bedoeld om bijvoorbeeld fietsen te vervoeren.



Volkswagen meldt dat de ID.3 knipogende koplampen krijgt, die de bestuurder begroeten zodra hij of zij naar de auto toe loopt. Ook aan de binnenkant communiceert de ID.3 door middel van led-verlichting: onder de voorruit zit een lichtstrip waarmee de auto aanwijzingen kan geven over dreigend gevaar, aanwijzingen voor de navigatie of informatie over de laadstatus van de accu’s.



Volkswagen levert de ID.3 naar keuze met drie verschillende accupakketten. Hij komt volgens VW maximaal zo’n 550 kilometer ver per laadbeurt. Bij 100 kW duurt het een half uur om 290 kilometer extra actieradius toe te voegen. In Nederland verschijnt de ID.3 medio volgend jaar eerst als ‘1ST edition’ op de markt. Deze rijk uitgeruste introductieversie is gebaseerd op de middelste accugrootte (58 kWh, maximaal 420 kilometer) en beschikt onder meer over een glazen panoramadak, spraakbediening en speciale lichtmetalen wielen. Volgens importeur Pon gaat deze versie in Nederland minder dan 40.000 euro kosten, terwijl de vanaf-prijzen van de andere versies later bekend worden gemaakt. De eerste zes jaar is het onderhoud in Nederland gratis.