Schatzoekers speuren wereldwijd naar duurste klassieke auto ooit

De duurste klassieke auto aller tijden is de 100 miljoen dollar kostende Bugatti Type 57 SC Atlantic. Er zijn er vier gemaakt. Drie zijn er bekend, maar de vierde is nog altijd spoorloos.

De Bugatti 57 SC Atlantic is de heilige graal voor verzamelaars van klassieke auto's. De basis voor de auto werd gelegd door Ettore Bugatti’s zoon Jean, die in de jaren dertig totaal ongeveer 800 exemplaren van de 'standaard’ Type 57 bouwde. Dat zijn op zich al auto’s die vele miljoenen opbrengen, maar er was nog ruimte voor meer. En daarom tekende Bugatti junior in 1935 een weelderig model met prachtige lijnen: de Type SC - een auto die zou worden omgedoopt tot ‘Atlantic Coupé'.

In totaal zijn er vier van gemaakt. Drie van deze auto’s zijn anno 2019 in handen van zeer gefortuneerde verzamelaars. Twee ervan zijn uitgeroepen tot ‘Best In Show’ tijdens het befaamde Pebble Beach Concours d’Elegance. De laatste van de vier Atlantic Coupés is echter nooit gevonden. En als de auto nog steeds bestaat, zou het weleens de duurste auto ooit kunnen zijn, met een waarde die volgens kenners oploopt tot meer dan 100 miljoen dollar. Ze baseren dat op de verkoopprijs van een van de andere drie Atlantic Coupés, die acht jaar geleden al voor rond de 40 miljoen dollar van eigenaar wisselde.

Volledig scherm © Bugatti

De interesse in de verloren gegane Atlantic Coupé werd opnieuw gewekt door het recente debuut van een speciale one-off Bugatti Chiron van $ 18,9 miljoen. De nieuwe auto, naar verluidt gemaakt in opdracht van Volkswagen’s voormalige voorzitter Ferdinand Piëch, heeft dezelfde naam als de verloren gewaande Atlantic Coupé: La Voiture Noire of ‘The Black Car’. Cryptische posts op social media van Bugatti wekten de indruk dat de mythische auto uit de jaren dertig eindelijk was opgespoord. Maar de coupé is nog altijd niet boven water.

Ettore Bugatti

De oorspronkelijke La Voiture Noire van Bugatti verliet de fabriek in Molsheim in 1937. Jean Bugatti gebruikte naar verluidt deze SC als zijn persoonlijke auto. Het was de enige auto van het kwartet die ‘af fabriek’ was voorzien van een supercharged 3.3-liter achtcilinder lijnmotor. Volgens Tim Bravo, het huidige hoofd van het communicatieteam van Bugatti, werd de auto alleen gereden door Jean Bugatti en enkele zeer goede vrienden.”

Volledig scherm © Bugatti

Vlak voor de dood van Jean Bugatti in 1939 keerde de auto terug naar de fabriek in Molsheim. Een jaar later besloot Ettore Bugatti al zijn gereedschappen en auto’s op een trein naar Bordeaux te zetten om ze te beschermen tegen de oprukkende nazi's. De SC Atlantic werd op de trein geladen, maar volgens Bravo is La Voiture Noire nooit aangekomen. ,,En dat is precies waar alle sporen van de auto verdwijnen en waar het schatzoeken begint”, aldus Bravo tegenover website TheDrive.com.

Er zijn veel theorieën over wat er met de auto is gebeurd, maar geen enkele heeft geleid tot het vinden van de verloren Atlantic Coupé. Zoals eerder vermeld, is er een goede reden om door te gaan met zoeken. Op basis van de drie auto’s die bewaard zijn gebleven en nu in privébezit zijn - één ervan is in handen van ontwerper Ralph Lauren - zou de ontbrekende Atlantic Coupé meer dan $ 100 miljoen waard zijn.

Volledig scherm © Bugatti

Een van de theorieën is dat Ettore iedereen vertelde dat de reddingstrein naar de tweede fabriek van het bedrijf in Bordeaux zou gaan, maar dat de auto in werkelijkheid naar een geheime locatie zou zijn vervoerd die alleen bekend was bij Ettore. Velen zijn bezig met het napluizen van de historie en oude documenten, in de hoop de verblijfplaats te achterhalen. The Monuments Man Foundation, die zich bezighoudt met gestolen nazi-voorwerpen, denkt dat de auto zelfs in Duitsland kan zijn.