Scheiden? Dan kan je autoverzekering ineens een stuk duurder worden

Een voorbeeld

De Ruiter noemt als voorbeeld een Amsterdams stel dat een Opel Corsa deelt en 20 schadevrije jaren heeft opgebouwd. ,,Zij betalen ongeveer 30 euro per maand voor een WA-autoverzekering. Als dit stel gaat scheiden, behoudt alleen de polishouder de schadevrije jaren en de bijbehorende korting. De ander is nooit polishouder geweest en heeft daarom nooit schadevrije jaren op eigen naam opgebouwd. Deze ex-partner betaalt nu voor exact dezelfde Opel Corsa opeens 76 euro verzekeringspremie per maand Een verschil van meer dan 500 euro op jaarbasis. Heeft dit stel een allriskverzekering, dan kan dat verschil zelfs oplopen tot 800 euro per jaar.”



Volgens De Ruiter kun je bij veel verzekeraars de schadevrije jaren wel aan de andere partner overdragen, maar de schadevrije jaren verdelen kan nog niet. ,,Dat voelt niet eerlijk en het zou mooi zijn als die mogelijkheid er kwam, maar hier zitten wel wat haken en ogen aan. Verzekeraars kennen het schaderisico van hun klanten, maar niet dat van hun partners. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een partner bijna nooit in de auto heeft gereden. Daarom kunnen verzekeraars huiverig zijn om schadevrije jaren, inclusief de korting, toe te kennen aan een partner die nooit polishouder is geweest.’’



Volgens de directeur van Independer is er vaak wel een manier te vinden die voor zowel de ex-partners als voor de verzekeraar acceptabel is. ,,Bijvoorbeeld door bij de verdeling een aantal schadevrije jaren bij de verzekeraar in te leveren. Hiermee kan misschien het extra risico worden gecompenseerd dat de verzekeraar loopt.’’



Meer informatie over schadevrije jaren en de tabel waarin staat hoeveel premiekorting je krijgt bij een bepaald aantal schadevrije jaren (de bonus-malusladder) vind je hier.