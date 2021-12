‘Schimmige’ zaken bij Lexus: eerste beelden verklappen een elektrische SUV, gaat RZ heten

Volledig scherm Lexus toont een eerste blik op de nieuwe RZ, een volledig elektrische SUV © Lexus

Tijdens het ‘Kenshiki’-evenement van de Toyota Motor Corporation, waar Lexus dus onderdeel van uitmaakt, werd een korte, plagerige video getoond van de nieuwe RZ. Die bijeenkomst gebruikt het grote Japanse concern om de plannen voor de komende jaren uit de doeken te doen. Eén van de nieuwtjes van dit jaar is dus dat Lexus een grote, volledig elektrische SUV in de pijplijn heeft.

De video, samen met de daaruit gedestilleerde foto’s, verklapt dat de RZ een fikse auto wordt. Naar verwachting is hij qua formaat vergelijkbaar met de 4,89 meter lange RX, al toont de lagere daklijn van de RZ beduidend gestroomlijnder. De Lexus RX is leverbaar als hybride, maar de RZ krijgt dus altijd een volledig elektrische aandrijflijn. Daarvoor maakt Toyota gebruik van de nieuwe, speciaal voor elektrische modellen ontwikkelde bodemplaat (het E-TNGA platform) waar ook de Toyota bZ4X en de Subaru Solterra op staan.

Volledig scherm Het silhouet van de RZ toont een grote auto met gestroomlijnde vormen © Lexus

Vierwielaandrijving mogelijk

Dit platform biedt – naast veel binnenruimte – de mogelijkheid om te kiezen voor een versie met vierwielaandrijving of voor een auto met alleen aandrijving op de voorwielen. Het ligt in de lijn der verwachting dat Lexus die keuze ook gaat aanbieden. Hoe ver je met de elektrische RZ kunt komen op één acculading is nog niet duidelijk, maar voor de technisch vergelijkbare bZ4X claimt Toyota een bereik van ‘meer dan 450 kilometer’. Aangezien Lexus het luxere merk uit de Toyota-familie is, kunnen zij op dit vlak niet achterblijven. Zeker omdat de concurrentie bij Audi, BMW en Mercedes inmiddels flink uitpakt met volledig elektrische opties.

Hoewel de RZ de eerste Lexus is die vanaf het begin is ontwikkeld als elektrische auto, is het niet de eerste elektrische auto van het merk. Die eer gaat naar de UX300e, die momenteel al leverbaar is. Overigens begint dat model, wat feitelijk een omgebouwde versie is van de hybride UX, op technisch vlak al behoorlijk achter te lopen bij de concurrentie.

Volledig scherm De neus van de RZ wordt in ieder geval heel herkenbaar Lexus; net als bij de NX en RX zit hij vol scherpe lijnen © Lexus

Zo levert Lexus de auto nog altijd met een éénfaselader, waardoor hij minder snel laadt dan veel andere elektrische modellen. Bovendien is de opgegeven actieradius van de UX300e niet om over naar huis te schrijven; de fabrieksopgave is 315 kilometer, maar in de praktijk haal je vaak de 300 kilometer per laadbeurt niet. Zelfs Lexus noemt de UX ‘een eerste stap’, en beaamt dat de compactere SUV ‘zich vooral thuis voelt in en om de stad’.

Wil Lexus aanhaken bij de razendsnelle ontwikkeling in de wereld van elektrische modellen, moet de komende RZ dus een stuk beter zijn. Wat de exacte specificaties zijn van de nieuwe Japanner, is nog even afwachten. Maar wie deze schimmige foto’s aandachtig bestudeert, ziet al één opvallend detail: afgaand op deze beelden krijgt de RZ zijn laadpoort in het spatbord rechtsvoor. De Toyota bZ4X heeft hem aan de bestuurderszijde, dus wie weet zitten er toch meer verschillen tussen de twee auto’s dan in eerste instantie lijkt. Meer informatie over de nieuwe Lexus RZ volgt halverwege 2022.

Volledig scherm Goed kijken: zo te zien krijgt de RZ een laadpoort aan de rechterkant van de auto. Dit in tegenstelling tot zijn 'broer', de Toyota bZ4X © Lexus

