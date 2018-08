Seat Ibiza (2008-2017): sportieve verkooptopper

Aankoopadvies Seat Ibiza, 2008 – 2017 (6J)

• De veren zijn relatief zwak, ze kunnen eenvoudig breken. Aan gekraak tijdens het rijden over verkeersdrempels of tijdens hard remmen is te horen dat ze het niet lang meer volhouden.

• De Ibiza was leverbaar met de 1.2 en 1.4 TSI motoren van de Volkswagen Group. Deze motoren kunnen last hebben van overmatige olieconsumptie door een defect aan de schraapveren. Hier is een oplossing voor en veel auto’s hebben deze fix al gehad. Het is raadzaam om hiernaar te vragen. Zelf kun je het controleren door de spanrollen en distributie te checken op speling.

• De deurrubbers zijn niet perfect. Deze zijn niet juist geplaatst waardoor er hinderlijk geruis kan optreden. Met name de driedeurs had hier last van.

• Nog zo’n afwerkingsmisser is de afwatering van de deuren en de achterklep. Ze raken erg snel verstopt, waardoor het water bij het openen van de deur in het interieur terechtkomt.

• De bediening van de elektrische ramen kan kuren vertonen. Dit kan betekenen dat de motor het totaal niet meer doet, of zeer haperend functioneert.

• Staar je niet blind op de verbruiksopgave. De meeste motoren van de Ibiza zijn behoorlijk zuinig, maar de opgave is van zuiver theoretische waarde. In de praktijk kan het wel tot 30-40 procent schelen met de opgave.

• De pomp van de stuurbekrachtiging werkt niet altijd naar behoren en kan aparte geluiden laten horen bij bijvoorbeeld inparkeren. Dat kan als storend worden ervaren.

Aanbod en prijzen

Er is een ruim aanbod aan Seat Ibiza’s van deze generatie te koop. De goedkoopste exemplaren vind je vanaf zo’n 3.000 euro. Dat zijn veelal eenvoudig uitgevoerde diesels met relatief hoge kilometerstanden. De duurste Ibiza’s zijn bijna nieuwe exemplaren met grotere motoren in luxe uitvoeringen, met zeer weinig kilometers. Ze zijn te vinden voor ongeveer 20.000 euro.

De Seat Ibiza ‘6C’ is in Nederland een zeer populaire auto geweest. In negen jaar tijd zijn er meer dan 50.000 exemplaren van verkocht. Dat betekent dat de auto als occasion ruim vertegenwoordigd is. De meeste exemplaren zijn een drie- of vijfdeurs hatchback, ongeveer 30 procent is een stationwagon. Bij de Seat Ibiza is de benzinemotor populairder dan de diesel, alhoewel beide goed te vinden zijn. Dat geldt niet voor LPG, slechts een paar exemplaren zijn omgebouwd om te kunnen rijden op gas. Er is een periode geweest waarbij de Seat Ibiza met 1.2 TDI Ecomotive enorm populair was wegens de toen geldende bijtellingsregeling.

Profiel

De Ibiza is de verkooptopper van Seat. De auto is er al sinds 1984 en geldt sindsdien als het populairste model. Het is ook de eerste ‘echte’ Seat. Voorheen waren Seats altijd modellen van Fiat met een ander logo en een afwijkende naam. Hoewel de Ibiza er in diverse uitvoeringen is geweest, heeft de auto altijd een vrij herkenbaar uiterlijk gehad.

Vanaf de tweede generatie bemoeide Volkswagen zich met de Ibiza. Seat kon veel gebruik maken van de techniek van Volkswagen. Zo zijn de motoren, transmissies en onderstellen ook te vinden op andere modellen van de Volkswagen Group. Wel heeft de Ibiza altijd zijn eigen koetswerk gehad. Ook was de auto verkrijgbaar in veel sportieve uitvoeringen, van vlot tot heel erg snel. De tweede en derde generatie Ibiza is ook leverbaar geweest als sedan, onder een andere naam: Cordoba.

De Seat Ibiza van de vierde generatie was verkrijgbaar vanaf 2008 en hield het vol tot 2017. De auto deelt zijn platform en veel techniek met de Volkswagen Polo, Audi A1 en Skoda Fabia. Van die vier modellen was de keuze in carrosserievarianten bij Seat het grootste. De Ibiza was er namelijk als reguliere vijfdeurs, een sportievere driedeurs (Ibiza SC) en een ruime stationwagon (Ibiza ST). Deze generatie Ibiza kreeg in 2012 een grondige facelift en een milde opknapbeurt in 2015.

De Seat Ibiza is een prettige auto in de omgang. Het ziet er net even wat vlotter uit dan een vergelijkbare Polo, iets wat je ook merkt aan de rijeigenschappen. Nog een voordeel is dat de Ibiza relatief goedkoop was. Je krijgt enorm veel waar voor je geld.

Houd er rekening mee dat niet alle Ibiza’s zijn voorzien van airconditioning. Op de meeste uitvoeringen was het standaard, maar de instappers ontbeerden deze functie. De Ibiza in ‘Club’- of ‘Reference’-uitvoering had standaard geen airconditioning.