Seat Mii electric: aantrekkelijk geprijsd, maar kom je er ver genoeg mee?

Ruim 23.000 euro voor een compacte stadsauto? Voor grofweg de helft kun je er al eentje kopen, splinternieuw. Maar wie een volledig elektrische auto zoekt, kan bijna nergens goedkoper terecht dan bij de Seat Mii electric en zijn broertjes, de Volkswagen e-Up en de Skoda Citiogo-e iV. Een Renault Zoe heeft een grotere actieradius, maar kost – inclusief batterijkoop – ruim 10 mille meer. De Honda e (€ 35.330) en de Opel Corsa-e (€ 30.999) komen op een volgeladen accupakket ongeveer even ver als de Mii, maar zijn eveneens fors duurder.

Een belangrijk verschil met die concurrenten is dat de elektrische Seat Mii jaren geleden is ontworpen als conventionele brandstofauto. Dat betekent dat de auto achteraf is geëlektrificeerd. Je rijdt dus niet in het nieuwste van het nieuwste. Is dat erg? We checken het tijdens een korte kennismaking.

Rijbereik

Ondanks z’n bescheiden lithium-ion-accupakket van 32,3 kWh (netto) brengt de Mii electric je volgens de strenge WLTP-verbruiksnorm gemiddeld 260 kilometer ver. Dat is ongeveer de afstand tussen Groningen en Eindhoven. Als je regelmatig slipstreamt achter vrachtwagens en niet boven de 100 km/u komt, haal je dat misschien ook nog wel. In een stedelijke omgeving, waar door frequent afremmen veel energie wordt teruggewonnen, kan de actieradius zelfs oplopen tot 360 kilometer.

Oplaadtijden

Als je de accu’s zo goed als leeg rijdt, kost het aan het stopcontact thuis algauw 12 tot 16 uur om ze weer volledig op te laden. Hang je de auto onderweg aan een snellader, dan staat de energiemeter binnen een uurtje weer op 80 procent. Daarmee kun je zo’n 200 kilometer vooruit. Bij een 7,2kW-wisselstroomlader duurt dat vier uur. Je kunt ervoor kiezen om via de dealer een 11kW-driefasenlaadpaal voor je huis te laten plaatsen, maar daar hangt een stevig prijskaartje aan. Inclusief installatiekosten praten we al gauw over 1500 tot 2000 euro.

Praktijk

Dan de praktijk. Hoe rijdt zo’n elektrische Seat Mii? Verrassend vertrouwd. Zelfs de traditionele contactsleutel is nog aanwezig, alleen blijft het angstvallig stil wanneer je de motor start. We kennen de compacte Seat als een stevige, volwassen stadsrakker en daar is weinig aan veranderd. Met ‘plankstroom’ sprint je in minder dan 4 seconden naar de 50 km/u, maar zonder het karakteristieke driecilindergeluid. In hectisch stadsverkeer komt dat acceleratievermogen vaak goed van pas. Op een druk kruispunt is het kleinste gaatje voor jou, en snoer je alle brommobiel-grappenmakers de mond. In zo’n compacte auto is de stilte aan boord een bijzondere ervaring. Ook op de snelweg, al hoor je dan natuurlijk wel banden- en windgeruis.

Volledig scherm © Seat

De Mii electric heeft een vermogen van 83 pk en een maximumkoppel van 212 Nm. Dat is meer dan de brandstofversie had en in stadsverkeer behoort de Mii tot de vlotte jongens Zijn topsnelheid van 130 km/u is daarentegen allesbehalve imposant. Maar gezien de aanstaande verlaging van de maximumsnelheid in ons land is de timing van de Seat Mii electric perfect. Overigens bereikt de auto de 130 km/u met het grootste gemak. Bij een mix van doorrijden op de snelweg, meesukkelen op provinciale wegen en een flink stuk stadsverkeer, gaf de boordcomputer van de testauto een verbruik van 13,4 kWh per 100 kilometer aan. Dat is iets meer dan het door Seat opgegeven gemiddelde van 12,7 tot 12,9 kWh. Hierbij moeten we toegeven dat we geen gebruik hebben gemaakt van de Eco- of de Eco+-modus.

Binnenruimte

Doordat Seat de accu’s onder de achterbank en de voorstoelen heeft geplaatst, heeft de ombouw tot EV nauwelijks effect op de binnenruimte. De kofferbak biedt nog altijd plaats aan 251 liter bagage en zowel voor- als achterin is de geboden bewegingsvrijheid opmerkelijk voor een auto van dit formaat. Dat je ietsiepietsie hoger zit, heeft voor sommige bestuurders het effect dat de bovenrand van het stuur het zicht op het instrumentarium wegneemt. Het lichte dashboard is speciaal voor de elektrische Mii ontworpen en wekt associaties met hout. Het is echter gewoon van harde kunststof, net als alle andere oppervlakken in het interieur.

Volledig scherm © Seat

De uitrusting van de basisversie is in orde. Een automatische airco, DAB+-radio, elektrisch bedienbare zijruiten voor, een spoorassistent en verkeersbordherkenning zijn allemaal aanwezig. Smartphone-integratie is eveneens standaard, en navigeren doe je met je smartphone in de standaard telefoonhouder via de Mii-app. Daarmee kun je nog veel meer, bijvoorbeeld op afstand de laadtoestand van de auto bekijken of de verwarming aanzetten. Dat je de buitenspiegels in de standaardversie met de hand moet verstellen, vinden we een beetje karig. In de Mii electric Plus gaat dit elektrisch, bovendien beschikt deze versie (vanaf 24.900 euro) over stoelverwarming, een in twee delen neerklapbare achterbank en 16-inch lichtmetalen velgen in plaats van 14-inch wielen met plastic deksels.

Volledig scherm © Seat

In bochten voelt de elektrische Mii wat log aan. Gezien de 300 kilo extra die hij aan (accu)gewicht meesleept, is dat eigenlijk geen verrassing. Andere negatieve effecten op het gebruiksgemak zijn er nauwelijks. Wat we wel jammer vinden, is dat je de mate van afremmen op de motor niet kunt regelen met flippers aan het stuur. Dat moet met de keuzehendel van de eentraps transmissie. Wij ervaren dat toch als minder handig. Het gevolg is dat je meestal ‘ouderwets’ het rempedaal gebruikt. Ook dan wordt overigens stroom teruggewonnen, zo bevestigt de analoge (!) laadmeter, links in het instrumentenpaneel.

Doorbraak?

De hamvraag is of de elektrische Seat Mii een doorbraak gaat forceren op de particuliere markt. Eerlijk gezegd verwachten we van niet. Het gebruiksvoordeel (geen wegenbelasting, zes jaar gratis onderhoud, lagere ‘brandstof’kosten) weegt pas op tegen de veel hogere meerprijs van een vergelijkbare benzineauto als je héél veel kilometers maakt. Wel kunnen we ons voorstellen dat de Mii electric het goed zal doen in de lease, zeker bij bedrijven die hun groenste beentje voor willen zetten. Wat dat betreft zijn we wel een beetje jaloers op de Duitsers. Dankzij de ‘Merkelektrische’ aanschafsubsidie rijd je de Mii electric in Duitsland al voor maar 145 euro per maand als private lease-auto. Dat maakt de brug een stuk minder ver voor de milieubewuste particulier.

