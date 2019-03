Simpele oplossing kan jaarlijks miljoenen trechters besparen

Jaarlijks verdwijnen miljoenen trechters van karton of plastic in de afvalbak doordat ze worden gebruikt om olie, water, ruitenwisser- of remvloeistof in de daartoe aangewezen tankjes te krijgen. Dat kan anders, vond men bij Skoda. Het merk kwam met een simpele maar doordachte oplossing. In de nieuwe SUV's Scala en Kamiq verandert het deksel van het ruitenwisservloeistof-reservoir automatisch in een trechter wanneer het wordt geopend. Skoda noemt dit soort handigheidjes Simply Clever. De auto's zitten er vol mee.