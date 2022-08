Skoda: drie nieuwe elektrische modellen en extra aandacht voor kinderen

Bij de nieuwe elektrische auto’s is gekozen voor een klein, relatief goedkoop model, een compacte SUV en een zevenpersoons topmodel. De conceptversie van deze grote SUV, genaamd Vision 7S, is zojuist onthuld in Praag. In deze auto is de nieuwe huisstijl van het merk al duidelijk zichtbaar.

Skoda belooft voor de Vision 7S een rijbereik van meer dan 600 kilometer (dankzij een 89 kWh batterijpakket) en snelladen met maximaal 200 kW. Hierdoor sta je minder lang bij een laadpaal te wachten. Verder wil Skoda zijn laatste generatie verbrandingsmotoren zuiniger en schoner maken. En van de Superb en de Kodiaq verschijnen in de tweede helft van volgend jaar compleet nieuwe modelgeneraties. De Octavia, tot slot, ondergaat in 2024 een facelift.

Miljarden geïnvesteerd in elektrische aandrijving

In 2030 moet meer dan 70 procent van alle in Europa verkochte Skoda’s elektrische aandrijving hebben. Om dit doel te realiseren wordt de komende vijf jaar nog eens 5,6 miljard euro extra in elektrische mobiliteit geïnvesteerd en 700 miljoen euro in de digitalisering van het merk: de nieuwe generatie auto’s moet nog slimmer omgaan met internet en apps en het infotainment moet ook ook gemakkelijker te bedienen zijn.

In het streven om een duurzame autofabrikant te worden, past het plan om batterijpakketten voortaan zelf te gaan produceren, nabij het hoofdkwartier in Mladá Boleslav. Voor het transport naar de nabijgelegen autofabriek worden twee elektrisch aangedreven vrachtwagens ingezet. Vanaf 2030 worden in de fabrieken in Tsjechië en India alleen nog auto’s geproduceerd die geheel CO2-neutraal gebouwd zijn.

Steeds meer gerecycled plastic in de auto's

Verder zoekt Skoda, net als veel andere fabrikanten, naar meer duurzaamheid in de productie. In de Enyaq iV is al 13 kilo gerecycled plastic toegepast dat is gemaakt van afgedankte accubakken en bumpers. In de carrosserie wordt 40 procent gerecycled staal gebruikt en het aandeel gerecycled aluminium daarin bedraagt 60 procent. De zijruiten zijn gemaakt van 20 procent gerecycled glas, terwijl in de Enyaq iV bekleding wordt gebruikt die voor 40 procent van onbewerkte wol en voor 60 procent van gerecyclede PET-flessen is gemaakt.

Speciale aandacht voor kinderen: zo bijzonder is de Skoda Vision 7S

De vanavond onthulde conceptauto voor de nieuwe, grote SUV van Skoda, laat op veel punten zien wat we van dit merk de komende jaren kunnen verwachten. Zo zijn de voor- en achterbumper gemaakt van gerecyclede banden en hetzelfde geldt voor de wielkuipranden. Opvallend zijn de driehoekige, achterste raamstijlen, waarin het vernieuwde merklogo is verwerkt. Net als op de neus is het nieuwe embleem op de achterklep verlicht. In het midden van de voor- en achterbumper zijn oranje spijlen verwerkt, waarmee het hoogspanningssysteem van de elektrische auto in geval van nood van buitenaf kan worden uitgeschakeld.

De vloer van het interieur is eveneens gemaakt van gerecyclede banden. De bekleding is van 100 procent polyester en het dashboard is afgewerkt met een matte metallic beschermlaag.

Veel aandacht is besteed aan het bedieningsgemak. De menustructuur en functies van het infotainment zijn vereenvoudigd. De Vision 7S heeft twee verschillende interieurconfiguraties: Drive en Relax. In de Drive-mode beschikt de bestuurder over een head-up display met augmented reality en een 8,8 inch instrumentarium. De belangrijkste functies kunnen met haptische draaischakelaars worden bediend, die extra gemakkelijk te vinden zijn dankzij hun oranje kleur.

Centraal op het dashboard staat het draaibare 14,6 inch display verticaal opgesteld, zodat bijvoorbeeld de kaart en instructies van de navigatie duidelijk afleesbaar zijn en de onderzijde van het scherm optimaal onder handbereik blijft. De Relax-mode kan bijvoorbeeld tijdens een laadstop worden ingeschakeld. Het interieur transformeert dan in een soepele beweging in een soort van ruststand. Voor extra ruimte draaien het afgevlakte stuur en het instrumentarium volledig weg. De voorstoelen schuiven naar binnen en kantelen – net als de stoelen op de tweede zitrij – achterover voor extra comfort. Het centrale beeldscherm draait vervolgens in een horizontale stand, om een film te kijken of een game te spelen.

De deurpanelen bevatten functies in hun oppervlak. Achter de doorschijnende bekleding zijn interactieve panelen geplaatst, die voor de verschillende functies in een bepaalde kleur oplichten: de ontgrendeling van de portieren in oranje, de temperatuurregeling in rood en blauw. Je kunt met je vinger op de panelen ook een boodschap schrijven en de kinderen kunnen de panelen als tekenbord gebruiken.

Op de tunnelconsole, centraal in de auto, is een kinderzitje te bevestigen. Dit is niet alleen de veiligste positie, maar geeft de passagiers op de tweede zitrij ook de gelegenheid om goed op de baby te letten. Een camera in het dak stuurt beelden van de baby naar het centrale infotainmentscherm, zodat ook de bestuurder en bijrijder een oogje in het zeil kunnen houden.