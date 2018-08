Skoda Fabia heel voorzichtig vernieuwd

Kort samengevat: de techniek van de Fabia bleef ongewijzigd, maar het uiterlijk werd licht aangepast en de veiligheidsuitrusting is nu weer up-to-date.

Op het eerste gezicht zie je de veranderingen misschien niet eens. Maar led-dagrijverlichting is nu standaard op alle versies. Verder werden ‘the usal suspects’ aangepakt: andere bumpers, een iets gewijzigde grille en nieuwe achterlichten. Wie van grote wielen houdt, kan nu kiezen voor 18-inch. Al geldt dit alleen voor de hatchback, voor de Combi houdt het op bij 17 inch.

Wat onderstel en motoren betreft, bleef alles bij het oude. Dat betekent dat de Fabia nog niet geleverd wordt met het nieuwe onderstel van de Volkswagen-groep, waarvan de Polo en de Ibiza al wel gebruikmaken.

Ook motorisch veranderde er niets. De instapper is net als voorheen de 1,0-liter motor zonder turbo, die 75 pk levert. Hij kost 14.990 euro (Combi: 15.890 euro). De 1.0 TSI mét turbo is er in twee varianten: met 95 en 110 pk. De laatste versie is ook met DSG-transmissie leverbaar. Daarvoor betaal je zowel voor de hatchback als voor de Combi 1800 euro extra. Dieselmotoren waren al een tijd niet meer leverbaar in de Fabia.

Donker

Ook het interieur werd wat opgefrist, met een nieuw instrumentencluster. Het geheel oogt nogal saai en niet zo vrolijk: het dashboard is van zwart kunststof, de stoelen hebben donkere bekleding. Wie zijn Fabia spannender wil maken, kan voor 490 euro het Dynamic-pakket bestellen (alleen op de duurste Style-uitvoering). Je krijgt dan sportstoelen, aluminium pedalen, een multifunctioneel sportstuur en een sportonderstel.

Bij zo weinig ingrijpende veranderingen, valt je oog vanzelf op dingen die je normaliter wellicht minder snel zouden opvallen. Zo kun je de kofferbakmat omdraaien. De ene kant is met stof bekleed, de andere kant is van kunststof. Wil je je hond vervoeren of ga je eindelijk je opgestapelde afval naar de milieustraat brengen, dan hoef je de mat alleen maar om te draaien. Het kunststof gedeelte laat zich makkelijk schoonmaken.

Kies je voor de Combi, dan krijg je (optioneel) een led-zaklamp, die in de kofferruimte opgeborgen zit. Dat is dan weer fijn op de camping, als je je bij het invallen van de nacht afvraagt waar je je lenzenvloeistof ook alweer gelaten had.

De ijskrabber in de tankdop kennen we, al is de temperatuur tijdens onze testrit 38 graden. Voor de achterpassagiers heeft de Fabia nu een eigen usb-aansluiting.

Dode hoek

Ook op het gebied van veiligheid en multimedia werd de Fabia gemoderniseerd. Hij kan nu worden geleverd met dodehoekwaarschuwing en een systeem dat voor naderend verkeer waarschuwt als je achteruit de weg oprijdt.

Over rijden gesproken: voorzien van de 110 pk sterke driecilinder is de Fabia nog steeds lekker vlot. In 9,6 seconden heb je vanaf stilstand de 100 km/u al bereikt en de topsnelheid is 195 km/u. Tegelijk belooft Skoda dat je gemiddeld 1 op 21,7 kunt rijden.

Het onderstel weet prima raad met verkeersdrempels, putdeksels en dwarsrichels. Het geluid van de motor en de banden wordt uitstekend gedempt. Kortom, de Fabia is een allemansvriend, die zowel met zijn uiterlijk als met zijn weggedrag geen opvallende uitschieters laat zien. En dat is waarschijnlijk precies de reden waarom zo veel mensen deze auto kopen.

De Fabia is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de kroonjuwelen van Skoda. Na de Octavia en de Rapid is hij het best verkopende model van de Tsjechen. En in Nederland staat de Fabia zelfs op de tweede plek, achter de Octavia.

Bij de introductie van de vernieuwde Fabia lanceert Skoda een speciaal actiemodel: de Clever. Vanaf 18.520 euro (Combi: 19.420 euro) krijg je een Fabia die extra rijk is uitgerust, met standaard klimaatbeheersing, 15-inch lichtmetalen wielen, parkeersensoren achter, een navigatiesysteem met 6,5-inch touch-screen en een speciale bekleding. De Clever is leverbaar met 95 of 110 pk. De vernieuwde Fabia staat volgende maand bij de Nederlandse dealers.

