Slangen leggen bouw autofabriek Tesla stil

Levend uit een gebroken, brandend wrak stappen: kan dat met een gewone auto ook?

3 december Slechts lichte verbrandingen aan zijn handen en voeten hield de Franse Formule 1-coureur Romain Grosjean over aan zijn horrorcrash, afgelopen zondag in Bahrein. Had een automobilist in een gewone auto op de snelweg een dergelijk ongeval ook overleefd? Waarschijnlijk wel, stelt veiligheidsdeskundige Jac Wismans.