‘Slijt het asfalt sneller door al die elektrische auto’s?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Dat risico zit er wel in. Rijkswaterstaat is al begonnen met onderzoek, want deze ontwikkeling kan de onderhoudskosten voor het asfalt flink doen oplopen. Volgens Rijkswaterstaat is het voertuiggewicht immers een van de belangrijkste oorzaken van slijtage aan het asfalt. Zo zijn de gevolgen van veel en (te) zware vrachtauto’s regelmatig in schade aan het wegdek terug te zien.’

‘Gek genoeg zijn elektrische auto’s juist vrijgesteld van wegenbelasting. In Noorwegen is de elektrische auto al langer in opkomst en daar wordt gedacht over een speciale wegenbelasting voor elektrische auto’s die meer dan 2000 kilo wegen, om hiermee het extra wegenonderhoud te betalen. Op dit moment zijn de gevolgen voor het Nederlandse wegennet nog niet duidelijk in kaart gebracht. Relatief is het aantal elektrische auto’s nog beperkt.’