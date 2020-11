Snelheidsrecord was ‘fake news’, topsnelheid recordauto was ‘slechts’ 391 km/u

VRAAG & ANTWOORD ‘Hoe pakken we hardrij­ders in de 30 km-zone aan: kliko’s op de weg?’

31 oktober ,,In ons hele dorp geldt een maximumsnelheid van 30 km/u en vrijwel niemand trekt zich hier iets van aan. In de zestien jaar die ik aan een hoofdweg woon, is er nog nóóit op snelheid gecontroleerd. Een aantal bewoners heeft grote ‘30-stickers’ op kliko’s geplakt, maar dat heeft nauwelijks effect op de racers. Hoe kunnen wij de gemeente bewegen maatregelen te nemen? Die gaf alleen het advies om de wijkagent te informeren, maar die zegt niets te kunnen doen. Wat zou er gebeuren als wij zelf maatregelen zouden nemen, zoals onze kliko’s gedeeltelijk op straat plaatsen?” vraagt lezer Jose Vissers.