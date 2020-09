Snelste auto ter wereld nu te koop: van 0 naar 100 km/u in 1,9 seconde

Eerst het goede nieuws: de Japanse supersportwagen is compleet elektrisch en valt dus onder de subsidieregeling, waardoor je als zakelijke rijder over de eerste 50.000 euro geen bijtelling betaalt. Het slechte nieuws is echter dat er dan nog 2.850.000 euro open staat, waarover je wel bijtelling moet betalen.

Inderdaad, de Aspark Owl is een 2,9 miljoen euro kostende auto met een 2012 pk sterke aandrijflijn. Het koppel bedraagt maar liefst 2.000 Newtonmeter, de topsnelheid ligt op 400 km/u en de actieradius bedraagt 450 kilometer. En dat alles verpakt in de laagste sportwagen ooit, want het dak van de auto komt met een hoogte van 99 centimeter nauwelijks boven het kruis van de gemiddelde Europeaan uit.

De Aspark Owl weegt 1900 kilo en dat is relatief licht voor een elektrische auto met zoveel vermogen. De oorzaak zit 'm in de koolstofvezel monocoque van slechts 120 kilo. Het bodywork weegt slechts 180 kilogram. De auto wordt binnenkort uitgeleverd aan klanten. Wie de wagen in het echt wil zien, kan volgende week terecht in Engeland op Salon Prive in Woodstock. Voorlopig worden slechts 50 exemplaren gemaakt. Direct de Aspark Owl bestellen kan hier.

