Snelste ‘ding’ ter wereld blaast Tesla aan de kant: de Lucid Air komt begin 2021

Omdat de nieuwe Lucid Air een grote elektrische sedan uit Silicon Valley is, ligt een vergelijking met de Tesla Model S voor de hand. Wie de cijfers van beide auto’s naast elkaar legt, ziet dat de nieuwkomer op papier een behoorlijk pak slaag uitdeelt. Ten eerste komt hij naar verluidt verder op één acculading: volgens Lucid haalt de Air zo’n 830 kilometer tussen twee laadstops, terwijl de Tesla na ongeveer 640 kilometer weer aan de laadpaal moet. Het boordsysteem draait op een indrukwekkende 900 volt in plaats van de 400 volt bij Tesla, terwijl de Lucid ook nog eens meer motorvermogen levert: de sterkste versie van de Air komt eind 2022 op de markt en moet goed zijn voor ruim 1300 pk, met dank aan twee supersterke elektromotoren tussen de achterwielen.

Het laden van het accupakket? Ook dat gaat sneller, claimt Lucid. Waar de nieuwste modellen van Tesla tot 250 kilowatt kunnen laden aan een DC-laadpaal, pompt de Air zijn batterijen met maximaal 300 kW vol. Dat komt neer op zo’n 33 kilometer extra rijbereik per minuut, of zo’n 480 kilometer na een laadbeurt van twintig minuten.

Bovendien beweert de in 2016 opgerichte autofabrikant dat de Air de ‘snelste auto ooit’ is op de kwartmijl, een in Amerika populaire manier om de acceleratie van een auto te meten. De CEO en ‘Chief Technical Officer’ van Lucid Motors, de in Wales geboren technicus Peter Rawlinson, spreekt van ‘het snelste ding op deze planeet’: vanuit stilstand legt de Lucid de afstand van grofweg 400 meter af in 9,9 seconden, waar de snelste Model S ooit een tijd van 10,5 tellen klokte. Wat de sprinttijden van nul naar honderd kilometer per uur betreft, gaan beiden merken vrijwel gelijk op: de Lucid Air trekt in 2,5 seconden naar die snelheid, net als de sterkste versie van de Tesla.

Aanvalsmodus

Nog een opmerkelijke overeenkomst tussen de Air en de Model S: voordat Peter Rawlinson bij Lucid aan de slag ging, stond de briljante ingenieur (samen met onder meer Elon Musk) aan de wieg van Tesla’s succesmodel. Hoewel Rawlinson aangenaam rustig spreekt met een beschaafd Brits accent, laat hij geen twijfel bestaan over zijn plannen met Lucid: ,,Wij zijn een techbedrijf in hart en nieren en laten met deze auto zien dat we op technologisch vlak bij de top van de autowereld horen. Het speelveld van luxe elektrische auto’s ligt bezaaid met wannabees, maar wij staan vol in de aanvalsmodus.”

Rawlinson en zijn team willen hun plek veroveren door middel van vooruitstrevende technologie, die volledig in huis werd ontwikkeld. Zo werd het accupakket in de Air gemaakt door Lucid en getest in het Formule E-kampioenschap, het elektrische equivalent van de Formule 1. ,,In twee raceseizoenen is er nog nooit iets fout gegaan met die batterijenpakketten”, verkondigt Rawlinson. ,,We hebben honderd procent betrouwbaarheid laten zien met onze extreem krachtige accu’s, en die technologie vloeit nu door naar onze Air.”

In de bodemplaat van het productiemodel zitten 22 accumodules, die ‘als legoblokken aan elkaar geschakeld kunnen worden’ tot een maximum capaciteit van 130 kilowattuur. Wie meer ruimte in de bodem wil voor de voeten van de achterpassagiers, kan er voor kiezen om de rij modules tussen de voorstoelen en achterbank te laten verwijderen.

‘Wunderbox’

Ook de uitgebreid gepatenteerde elektromotoren zijn bijzonder: ondanks een indrukwekkend vermogen van 670 paardenkrachten passen ze in een standaard formaat vliegtuigtrolley en wegen ze slechts 47 kilo per stuk. ,,Bij de huidige marktleider (Tesla, red.) gebruiken ze motoren die 2,5 keer zo groot zijn als die van ons”, verwijst Rawlinson plagerig naar zijn oude werkgever. ,,Wij zetten echt een grote stap voorwaarts. Niet alleen qua formaat van de behuizing maar ook wat betreft de koeling, de extreem slimme manier waarop onze auto met z’n energie om gaat. De Air heeft niet alleen een groot rijbereik vanwege de grote accu, maar vooral door de uitgekiende manier waarop we omspringen met onder meer de aerodynamica, warmteverlies en elektromagnetisme.”

Verder voorziet Lucid de Air van een apparaat dat Peter Rawlinson bijna liefkozend de ‘Wunderbox’ noemt. Daarin zit niet alleen een boordlader van 19,2 kilowatt verwerkt, maar ook software waarmee de auto onder meer ‘bidirectioneel’ kan laden. Daarmee wil Lucid het stroomnetwerk ontzien door de Air als stroombuffer te gebruiken: zodra er een piek in de elektriciteitsvraag zit (bijvoorbeeld wanneer mensen massaal elektrisch gaan koken), kan de auto extra stroom aan het net leveren. Die technologie kan heel waardevol zijn als er in de toekomst steeds meer mensen elektrisch gaan rijden.

Alpacawol

Toen Lucid in 2016 het studiemodel van de Air presenteerde, beschikte die auto nog over twee ruime, afzonderlijke achterstoelen. Bij de uiteindelijke productieversie is die ingewisseld voor een ‘normale’ achterbank met plek voor drie personen. Die mensen achterin hebben overigens wel alle ruimte: volgens Lucid biedt de Air de binnenruimte van een Mercedes-Benz S-Klasse, terwijl de buitenmaten eerder overeenkomen met die van de kleinere E-klasse. De kleur van het interieur is achterin anders dan van de voorstoelen, die naar wens met alpacawol bekleed kunnen worden.

Op praktisch vlak dringt zich opnieuw de vergelijking met de Tesla Model S op: waar die auto een grote vijfde deur heeft, is de Lucid Air een echte sedan. De achterruit gaat niet mee omhoog zodra je de – opvallend brede – achterklep opent, waardoor de laadopening kleiner is dan bij de Model S. De Lucid moet dat weer compenseren met een veel ruimere en diepere ‘frunk’ (voorste bagageruimte) die volgens Peter Rawlinson 90 procent groter dan bij de meeste concurrenten.

