Sony verrast met zelfrijdende auto

De Sony Vision-S zou in bepaalde mate autonoom kunnen rijden. Daarvoor beschikt hij over maar liefst over 33 sensoren die zowel in als op het voertuig zijn bevestigd. De sensoren aan de buitenkant houden de omgeving rond de auto in de gaten en moeten een ‘cocon van veiligheid’ creëren. De sensoren aan de binnenkant kunnen herkennen welke personen of objecten zich in de auto bevinden, en hoe ze zich bewegen. Verder kan je het infotainment bedienen met gebaren in de lucht: iets wat we we momenteel wel vaker in studiemodellen voor toekomstige auto's terugzien en dat een merk als BMW zelfs al in beperkte mate levert.