Spookrijdster keert twee keer bij de Westerscheldetunnel

VRAAG & ANTWOORD ‘Waarom zit er geen instructie­boek­je bij mijn nieuwe Ford Fiesta?’

6 juni ,,Bij aflevering van mijn nieuwe Ford Fiesta Titanium werden alle ‘toeters en bellen’ in de auto uitgelegd. Thuisgekomen was ik meer dan de helft vergeten en wilde via het instructieboekje alles nazien. Maar helaas: geen boekje. Dealer gebeld: dit wordt niet meer meegeleverd en alles is via internet te achterhalen. Er wordt blijkbaar niet meer aan de oudere automobilisten gedacht en een instructieboekje van €26,50 meeleveren is blijkbaar te duur”, aldus lezer Sonja Doorschodt.