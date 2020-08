‘Sportief’ met een stekker: zo rijdt de nieuwe BMW 545e

RIJ-IMPRESSIEDe meeste plug-inhybrides hebben een stekker, een accupakket en een elektromotor om het brandstofverbruik omlaag te krijgen. Bij deze nieuwste BMW 5-Serie zit dat net even anders: de 545e koppelt z’n hybridetechniek namelijk aan een dikke zescilindermotor. Dankzij een vermogen van bijna 400 pk spreekt BMW van een ‘Power Plugin’, maar is hij het doorsparen waard?

Om meteen maar met de deur in huis te vallen: de meeste Nederlandse kopers van de vernieuwde BMW 5-Serie zullen voor de 530e kiezen. Die heeft eveneens een elektromotor en een accupakket dat je aan een laadpaal kunt volladen, maar dan gekoppeld aan een minder sterke benzinemotor met vier cilinders – twee minder dan de 545e dus. De 530e levert een al niet misselijk maximum motorvermogen van 292 paardenkrachten (215 kilowatt), maar volgens de Duitse autobouwer was er ruimte voor een sterkere stekkervariant.

Die staat dus vanaf september in de showrooms als 545e, met een maximum vermogen van 394 pk (290 kW). Hij komt overigens alleen als vierdeurs sedan beschikbaar: volgens BMW vroegen vooral klanten in Amerika en China om een sterkere stekkerversie van de 5-Serie, en in die landen kopen mensen minder stationwagens dan wij in Europa doen. Om louter voor ons een stationcar te ontwikkelen, vond BMW te duur. Nog een reden om de 530e te kiezen, dus: die is wel als Touring verkrijgbaar én in staat om een flinke geremde aanhanger te trekken met een gewicht van maximaal 1.700 kilo.

Volledig scherm De BMW 545e komt alleen als vierdeurs sedan © BMW

Sneller dan een M5

Waarom verdient deze nieuwe 545e dan wel een plekje op je verlanglijst? Omdat hij die vermaarde zescilindermotor heeft: dat motorconcept (met zes verbrandingskamers op een rijtje, wat zorgt voor een zijdezacht motorkarakter en een prachtig herkenbaar geluid) groeide in de loop der jaren uit tot één van de smaakmakers van het merk BMW. Voor menig liefhebber is zo’n motor een extra reden om verliefd te worden op een auto, omdat het de 5-Serie een specialer randje geeft.

In dit geval levert de zes-in-lijn motor een vermogen van 286 pk (210 kW), aangevuld door een behoorlijk krachtige elektromotor die nog eens 109 paardenkrachten (80 kW) op het feestje uitnodigt. Dat levert een systeemvermogen op van bijna 400 pk, goed voor een indrukwekkende acceleratie naar 100 kilometer per uur in 4,7 seconden en een begrensde topsnelheid van 250 kilometer per uur. Dat zijn cijfers waar een M5 uit het jaar 2000, toen de sterkste 5-Serie ook zo’n 400 pk had, respectvol voor door de knieën gaat.

Volledig scherm De nieuwe BMW 545e © BMW

Het grote voordeel van de 545e: in theorie combineert hij deze kracht met een extreem laag brandstofverbruik. Wie het accupakket zoveel mogelijk oplaadt kan per laadbeurt zo’n 57 kilometer volledig elektrisch rijden (tot een snelheid van 140 km/u), terwijl de auto onderweg zijn best doet om zo efficiënt mogelijk met benzine om te springen. Daar merk je achter het stuur vrijwel niets van, behalve dat de 545e zelf harder gaat remmen wanneer je bijvoorbeeld op een rotonde af rolt en remenergie terugwint in de accu’s. Bovendien weet de auto zelf, aan de hand van z’n navigatiegegevens, of hij zich in een stadscentrum bevindt: in dat geval zal hij zoveel mogelijk lokaal elektrisch rijden.

Gewillig

Tijdens het rijden kun je verschillende rijstanden selecteren, waarvan ‘Sport’ de meest indrukwekkende is. In dat geval zetten de brandstof- en elektromotor er samen de schouders onder en speert de 545e met een speels gemak van bocht naar bocht. Dat gaat overigens met veel controle, mede dankzij de standaard aanwezige vierwielaandrijving (xDrive). De gewilligheid van de aandrijflijn werkt daarbij behoorlijk verslavend, dankzij de vrijwel ogenblikkelijke reacties die versterkt worden door de e-motor. Eenzelfde conclusie trokken we eerder al achter het stuur van de BMW 330e, die nieuwste plug-inversie van de compactere 3-Serie.

BMW heeft het karakter van de plug-in aandrijflijnen inmiddels erg goed onder controle. Met name door de alerte respons verlang je vrijwel nooit naar een grotere motor of nóg meer vermogen. Dat gevoel heerst overigens ook al in de minder sterke 530e, waardoor het bestaansrecht van de 545 al wat begint te wankelen. Het extra vermogen is leuk, de zescilinder klinkt prettiger dan de viercilinder maar het karakter van de 545e is niet eindeloos veel prettiger. Vroeger maakte een zes-in-lijn een hele andere auto van een BMW: de grotere motoren waren vooral soepeler bij lage toeren dan de viercilinders, maar dat probleem wordt nu verholpen door de elektrokracht die – ook in de 530e – meteen beschikbaar is.

Volledig scherm Het accupakket in de BMW 545e meet 12 kWh © BMW

Is een lekkerder motorgeluid een goede reden om door te sparen? Het hart zegt al snel ja, het hoofd trapt al snel op de rem omdat de 530e al zo prettig is. Dat komt ook omdat de zescilindersound niet heel prominent in de cabine doorklinkt: in de Sport-modus versterkt de auto het motorgeluid via de speakers maar het levert nauwelijks meer kippenvel op. Indrukwekkender zijn de versnellingen op tussensprintjes: daar toont de 545e letterlijk zijn grootste kracht.

Niet alleen voordelen

Volgens BMW zijn sterkere plug-inhybrides de toekomst: tegenover onze autoredactie bevestigde het Nederlandse BMW-directielid Pieter Nota dat er achter de schermen zelfs wordt gewerkt aan M-modellen met elektrische ondersteuning. De M-divisie levert de meest sportieve versies van BMW’s en het is veelzeggend dat men ook daar elektrificatie als de toekomst ziet.

Aan het toevoegen van batterijen, een elektromotor en een laadopening kleven echter ook nadelen. Ten eerste slokt het accupakket zo’n 120 liter bagageruimte op, maar het flink hogere gewicht is het vervelendste gevolg: BMW verklapt pas na de marktintroductie in september wat de 545e exact weegt, maar een vergelijking met de minder zware 530e (die al ruim 1900 kilo in de schaalt legt) voorspelt weinig goeds. Ook de eerste kilometers verklappen al dat de 545e bepaald geen lichtgewicht is: de besturing voelt fijn en helder, maar in snel genomen bochten gedraagt de 5-Serie zich wat zwaarlijviger, zompiger en afstandelijker dan je zou willen.

Volledig scherm De batterijen veroorzaken een hogere vloer in de laadruimte © BMW

Misschien zorgt het hoge vermogen er voor dat je instapt met onterechte verwachtingen: de aandrijflijn mag dan veel spiermassa hebben, het onderstel van de 545e verraadt dat dit nog altijd meer een luxe limousine is dan een rasechte sportsedan. Zelfs in de meest sportieve stand voelt hij zich fijner bij het afleggen van grote afstanden op hoge snelheid dan het flitsen over krappe, kronkelende landweggetjes. De 545e overtuigt door z’n rust, souplesse en meeslepende prestaties, maar wie supersportief wil ‘stekkeren’ moet dus nog even wachten op de volgende generatie M5.

Volledig scherm Allerhande systemen helpen om zoveel mogelijk elektrisch te rijden © BMW

Volledig scherm Het vernieuwde interieur is onder meer voorzien van een groter scherm © BMW

Volledig scherm De BMW 545e is in september leverbaar © BMW