‘Star-Wars’-raket Falcon 9 is weer perfect voorbeeld van eigenzinnigheid Musk

Verkoop bedrijfswa­gens in Europa meer dan gehalveerd door coronacri­sis

9:13 De verkoop van nieuwe bedrijfsauto's in Europa is in april meer dan gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder, als gevolg van de coronacrisis. Volgens de Europese vereniging van autofabrikanten, ACEA ,werden er vooral in Spanje, Italië en Frankrijk nauwelijks vrachtwagens of bestelbusjes verkocht.