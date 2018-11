Stationwagon of SUV: wat zijn de voor- en nadelen?

Het gaat er vooral om waar je persoonlijk waarde aan hecht. Vind je een hoge instap, een hoge zit en net iets meer zicht op de omgeving het belangrijkst, dan is een SUV de beste keus. Een stationwagon biedt vaak nog meer bagageruimte. Word je geconfronteerd met een onverharde weg, een weiland of een dik pak sneeuw, dan heeft een SUV het voordeel dat hij hoger op zijn wielen staat. Het nadeel is dat hij door zijn hogere carrosserie eerder gaat wiebelen, wat inzittenden soms als onprettig zullen ervaren. Die hoge carrosserie leidt ook tot meer luchtweerstand en dus meer brandstof- of stroomverbruik.