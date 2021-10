Steven gaf al meer dan 46.000 euro uit aan zijn omgebouwde BMW: ‘Alleen dashboard is origineel’

Wanneer ben je begonnen met driften?

,,Ik heb het even moeten terugzoeken, maar in 2014 was ik voor het eerst op het circuit te vinden. Ik kom uit de hotrod en kitcarwereld, ook achterwiel-aangedreven auto’s. Daar liep ik altijd mee te spelen, waardoor ik het steeds leuker begon te vinden. Van daaruit is mijn interesse gegroeid. Daar komt de film Tokyo Drift bij, die heeft me nog meer getriggerd om eens bij driftdagen te gaan kijken. Al snel stapte ik ook zelf achter het stuur op het circuit en van het een kwam het ander.”